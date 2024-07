Nubia présente ses nouveaux fleurons : le Z60 Ultra Leading Version et le Z60S Pro

Tout d’abord, le smartphone Nubia Z60 Ultra Leading Version se positionne comme le modèle le plus avancé de la gamme. Il arbore un imposant écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, offrant ainsi une expérience visuelle fluide et immersive. L'une des particularités de cet écran réside dans l'intégration d'une caméra selfie de 16 mégapixels sous la dalle, permettant d'obtenir une façade avant épurée sans encoche ni poinçon.

Sous le capot, on trouve une version modifiée du processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, baptisée "Leading Version". Cette puce bénéficie d'optimisations spécifiques, avec notamment un cœur Cortex-X4 cadencé à 3,4 GHz et un GPU atteignant 1 GHz. Ces améliorations visent à offrir des performances accrues par rapport à la version standard du Snapdragon 8 Gen 3. Le Z60 Ultra Leading Version ne lésine pas sur la mémoire, proposant jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne en UFS 4.0. Cette configuration généreuse devrait permettre une utilisation fluide même en cas de multitâche intensif ou de stockage de nombreux fichiers volumineux.

L'autonomie n'est pas en reste avec une imposante batterie de 6000 mAh, compatible avec la charge rapide filaire 80W. Cette capacité devrait assurer une utilisation prolongée sans nécessité de recharge fréquente. De plus, l'appareil bénéficie d'une certification IP68, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière pour une utilisation sereine en extérieur.

Côté photo, le Z60 Ultra Leading Version mise sur un triple module arrière performant. On retrouve un capteur principal Sony IMX800 de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels offrant un zoom équivalent 85mm. Nubia met en avant sa technologie de traitement d'image "NeoVision AI", censée améliorer la qualité des clichés par rapport aux générations précédentes.





Le Nubia Z60S Pro : un modèle plus abordable mais toujours performant

En parallèle du Z60 Ultra Leading Version, Nubia a également présenté le Z60S Pro, un modèle légèrement moins haut de gamme mais conservant des caractéristiques intéressantes. Ce smartphone est équipé du Snapdragon 8 Gen 2, le processeur phare de l'année précédente qui reste une référence en termes de performances.

Le Z60S Pro propose lui aussi jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne, assurant une expérience utilisateur fluide et réactive. Sa batterie de 5100 mAh, bien que moins imposante que celle du Z60 Ultra, reste généreuse et compatible avec la charge rapide 80W.

En ce qui concerne la partie photo, le Z60S Pro conserve un module triple capteur, mais avec quelques différences par rapport à son grand frère. On retrouve un capteur principal Sony IMX906 de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 8 mégapixels offrant un zoom optique équivalent 80mm.

Une stratégie axée sur l'intelligence artificielle

Les deux nouveaux smartphones de Nubia s'inscrivent dans la stratégie "AI+" de la marque, visant à intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience utilisateur. Bien que les détails précis de ces fonctionnalités n'aient pas été dévoilés, on peut s'attendre à des optimisations au niveau du traitement d'image, de la gestion de l'autonomie, ou encore des performances générales de l'appareil.

Le Nubia Z60 Ultra Leading Version et le Z60S Pro sont d'ores et déjà disponibles en précommande, avec une commercialisation officielle prévue pour le 12 août 2024. Le Z60 Ultra Leading Version est proposé à partir de 649 dollars, tandis que le Z60S Pro démarre à 569 dollars. Ces tarifs positionnent les deux appareils dans une gamme de prix compétitive par rapport à d'autres smartphones haut de gamme du marché. Le Z60 Ultra Leading Version, en particulier, se positionne comme un concurrent sérieux face aux flagships d'autres marques, avec son processeur optimisé, son écran avancé et son module photo polyvalent. Le Z60S Pro, quant à lui, vise un public à la recherche d'un appareil performant mais à un tarif plus abordable.