Numéro 1 des ventes sur Amazon, ce smartphone Samsung à petit prix avec écran Super Amoled subit une promotion massive

Le Samsung Galaxy A15 est un smartphone qui vient succéder au plus grand succès de Samsung l’année dernière, à savoir le Galaxy A14.

C’est une excellente nouvelle, d’autant plus que depuis sa sortie, la Galaxy A15 a suivi l’exemple de son illustre prédécesseur, en devenant l’un des smartphones les plus vendus en Europe pour l’instant d'après Canalys. Il est également numéro 1 des ventes sur Amazon en ce moment !

Ce succès est dû probablement à deux facteurs principaux : tout d’abord, le marché est de plus en plus divisé entre l’entrée de gamme et le haut de gamme ; le milieu de gamme étant de plus en plus délaissé par les consommateurs.

On peut l’expliquer par le fait que les smartphones d'entrée de gamme sont de plus en plus performants, créant une proximité avec le milieu de gamme qui ne propose pas de différences assez significatives pour justifier de dépenser 100 ou 200 € de plus, surtout pour les utilisateurs cherchant avant tout praticité et économies.

Le deuxième facteur important, est que le Galaxy A15 est un excellent smartphone, tout simplement.

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

En combinant un petit prix à une fiche technique fort bien ajustée, nous voilà en présent de tout ce dont nous avons besoin pour le quotidien.

Si votre objectif est de posséder un smartphone qui vous soit d’abord et avant tout un outil pour vous accompagner au quotidien, par exemple dans les tâches administrative, mais aussi pour vos loisirs, alors il est celui qu’il vous faut.

Si un haut de gamme va servir avant tout à faire tourner de gros jeux vidéo, ou à prendre des photos en qualité professionnelle, un entrée de gamme tel que le Galaxy A15 va surtout s’orienter vers l’essentiel, ce qui inclut les communications, bien sûr, mais aussi les multimédias.

Mais, il n'est plus question aujourd’hui de se passer du streaming ou des petits jeux mobiles, le Galaxy A15 peut donc faire tourner tout cela sans soucis, ce qui lui permet de s'adapter à un grand nombre de profils qui recherchent un téléphone à bas prix, mais sans sacrifier la qualité.

Le Galaxy A15 en super promo sur Amazon !

En ce moment, vous pouvez trouver le Galaxy A15 avec un tout petit prix auprès d’Amazon. Une belle promotion qui vient réduire encore plus le prix déjà très convenable que l’on peut trouver chez son constructeur. Passer par Amazon est intéressant pour son système de livraison très fiable, d'autant plus que la livraison est gratuite.