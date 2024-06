Obsolescence logicielle des iPhone : une durée de vie limitée

Selon un article de Tom's Hardware, Apple limite volontairement la compatibilité des nouvelles versions d'iOS avec les anciens modèles d'iPhone. Cette stratégie oblige les consommateurs à renouveler régulièrement leur smartphone pour profiter des dernières fonctionnalités logicielles. Les mises à jour majeures d'iOS, censées apporter des améliorations, finissent souvent par ralentir les performances des iPhone plus anciens. Les utilisateurs se retrouvent alors contraints d'acheter un nouveau modèle pour retrouver une expérience fluide.

Une durée de vie logicielle en baisse constante

Selon les chiffres d'Apple, la durée de prise en charge logicielle des iPhone a considérablement diminué ces dernières années. L'iPhone 6S, sorti en 2015, a bénéficié de mises à jour pendant près de 7 ans. En revanche, l'iPhone 12 lancé en 2020 ne devrait être mis à jour que pendant 5 ans environ. Cette réduction de la durée de vie logicielle des iPhone semble délibérée de la part d'Apple. En limitant la compatibilité avec les nouveaux systèmes d'exploitation, la firme pousse ses clients à renouveler plus fréquemment leur smartphone. Si cette politique permet à Apple de doper ses ventes d'iPhone, elle soulève de nombreuses critiques concernant l'obsolescence programmée. En effet, les consommateurs se retrouvent contraints de changer de smartphone tous les 4 ou 5 ans, générant déchets électroniques et dépenses inutiles.

De plus, les dernières rumeurs indiquent qu'Apple pourrait réserver certaines fonctionnalités d'iOS 18, comme l'intelligence artificielle, aux modèles les plus récents seulement. Une nouvelle étape vers l'obsolescence accélérée des anciens iPhone. Bien que performants à leur lancement, les iPhone subissent donc une obsolescence logicielle rapide les rendant vite dépassés. Une stratégie commerciale d'Apple vivement critiquée par les associations de consommateurs et les défenseurs de l'environnement.

Malgré tout, Apple n'est pas la société qui propose les plus courtes périodes de mises à jour. Voici les durées standards de mise à jour logicielle des différentes marques. La période concernant la sécurité est au moins égale :

Google : 7 ans

Samsung: 7 ans

Huawei: 6 ans

Fairphone: 5 ans

Apple: 5 ans

Oppo : 4 ans

OnePlus: 4 ans

Xiaomi: 4 ans

Honor : 3 ans

Motorola : 3 ans

Sony: 3 ans

Vivo : 3 ans

HMD: 3 ans

POCO : 3 ans

Redmi : 3 ans

Nothing: 3 ans

Realme: 3 ans

Asus: 2 ans