Obtenez des jolis cadeaux en précommandant le nouvel HONOR 200 Pro, un smartphone qui sublime les portraits photo !

Précommandez dès maintenant le nouvel HONOR 200 Pro et obtenez un bonus de 100€ et deux cadeaux !

Alors que le nouvel HONOR 200 Pro est sur le point de sortir, vous pouvez déjà le précommander du 12 juin 2024 à 17 h au 25 juin 2024 inclus. Fin et léger (163,3 x 75,2 x 8,2 mm et seulement 199 g), ce smartphone 5G haut de gamme au design inspiré de l’art nouveau est proposé au prix de 799,90 €. Et pour accompagner son lancement, Honor met en place un coupon de 100 €, ce qui fait passer son prix à seulement 699,90 €.

En passant à l’action directement sur honor.com, deux bonus exceptionnels vous attendent. Ces jolis cadeaux, c’est un casque Marshall Major IV Bluetooth noir et une Honor Watch GS3 . Oui, vous ne rêvez pas ! HONOR vous offre bien ces superbes équipements d’une valeur respective de 149 € et 229€. Mais ce n'est pas tout, dans le cadre de la reprise de votre ancien Smartphone, Honor vous offre jusqu'à 80€. Alors, profitez-en !

Ce qu’il faut également noter, c’est que vous pourrez opter pour un coloris exclusif si vous précommandez votre appareil mobile sur le site officiel du constructeur. En plus du noir et du blanc clair de lune, un sublime habillage cyan océan vous sera effectivement proposé.

Le HONOR 200 Pro, un photophone premium qui réalise des portraits de qualité studio !

La qualité des photos vous importe énormément au moment de choisir un téléphone ? Avec le nouvel HONOR 200 Pro, vous serez aux anges ! Intégrant un triple module à l’arrière (capteur principal H9000 50 Mpx, téléobjectif portrait Sony 50 Mpx, ultra grand-angle & macro 12 Mpx) et une caméra selfie 50 Mpx à l’avant, le flagship de la série H200 du fabricant chinois se présente comme le maître du portrait.

L’appareil photo du smartphone a effectivement été conçu en partenariat exclusif avec le Studio Harcourt Paris qui photographie les plus grandes célébrités françaises depuis près de 90 ans. Fruit d’un long travail, le mode Portrait Harcourt utilise ainsi l’intelligence artificielle pour apporter une touche professionnelle au plus proche de ce que peut réaliser l’expert parisien de la portraiture. Concrètement, cela signifie :

des textures plus nettes et plus détaillées ;

la présence d’un bokeh professionnel (flou d’arrière-plan valorisant le sujet photographié) ;

un meilleur rendu des visuels et des couleurs en mode nuit ;

des superpositions de détails particulièrement réalistes ;

une amélioration de la mise au point pour capturer les mouvements de manière plus rapide.

Ces autres atouts qui font du HONOR 200 Pro un smartphone haut de gamme

Outre son appareil photo ultra élitiste qui permet de réaliser des portraits de qualité Harcourt, le HONOR 200 Pro dispose de nombreux autres atouts. Parmi les caractéristiques haut de gamme de ce smartphone 5G, nous pouvons ainsi mentionner :

un écran AMOLED courbé de 6,78 pouces avec un pic de luminosité à 4 000 nits qui offre une belle immersion et une expérience de visionnage confortable dans toutes les situations (même en plein soleil !) ;

une batterie endurante et intelligente de 5 200 mAh conçu en silicium carbone et compatible avec la charge filaire rapide 100 W (recharge complète en 37 minutes) ;

une capacité de stockage massive de 12 Go de RAM + 512 Go de ROM ;

un processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 et une puce Honor C1 pour des performances optimales ;

une interface MagicOS 8.0 intelligente qui permet une utilisation plus fluide au quotidien.

Enfin, avec une résistance à l’eau et à la poussière garantie par l’indice de protection IP54, le HONOR 200 Pro vous accompagnera dans toutes vos aventures les plus folles.