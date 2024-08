Offre flash pour la rentrée : YouPrice dégaine un nouveau forfait 5G sur le réseau Orange à un prix imbattable

Le Fresh : un forfait 5G ultra-compétitif sur le réseau Orange

L'un des principaux atouts du forfait "Le Fresh" de YouPrice est son accès au réseau Orange, le meilleur réseau en France.

Ce forfait mobile, également disponible sur le réseau SFR selon votre préférence, vous permet de bénéficier de 120 Go de data pour seulement 9,99 € par mois. Que vous aimiez surfer sur vos sites préférés, regarder des vidéos en streaming, écouter de la musique ou faire des appels en visio, ce forfait est conçu pour vous offrir une expérience sans limite.

Si votre smartphone est compatible avec la 5G, vous pourrez profiter de débits ultra-rapides sans coût supplémentaire.

En plus de cette généreuse enveloppe data, vous bénéficiez d'appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l'Union européenne et les DOM.

Pour vos déplacements à l'étranger dans ces zones, 12 Go de data sont également inclus.

Une des meilleures offres sans engagement pour la rentrée

Le Fresh est sans doute l'une des meilleures offres sans engagement sur le marché, particulièrement pour ceux qui veulent un accès à la 5G sur le réseau Orange à un prix très attractif. Avec un tarif fixe de 9,99 € par mois, ce forfait est idéal pour la rentrée, offrant à la fois flexibilité et performance.

Cette offre est réservée aux nouvelles souscriptions et est disponible jusqu'au 29 juillet inclus.

Ne manquez pas cette occasion de démarrer la rentrée avec un forfait mobile complet et économique.