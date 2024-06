Offre flash : Youprice lance une série limitée 130Go à seulement 9.99€ par mois sur le réseau Orange

Le Splendide : Le nouveau forfait mobile pas cher sur le réseau Orange

Le point fort des offres de l'opérateur virtuel YouPrice réside dans le réseau Orange, et le forfait mobile "Le Splendide" ne fait pas exception. Ce forfait sans engagement fonctionne exclusivement sur le réseau numéro 1 en France, Orange.

Avec une généreuse enveloppe Web de 140Go à seulement 9,99€ par mois, vous pourrez surfer sur vos sites et réseaux sociaux préférés, regarder des vidéos en streaming, écouter de la musique, faire des visios avec vos proches, et bien plus encore, sans contrainte et sans vous ruiner.

Et ce n'est pas tout ! Si votre smartphone est compatible avec la 5G, passez à la vitesse supérieure avec l'option 5G pour seulement 5€ de plus par mois !

Côté téléphonie, c'est très simple : appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l'Union européenne et l'Outre-mer. À l'étranger, pour ces mêmes zones, vous disposez également de 14Go de data par mois.

L'une des meilleures offres sans engagement du marché sur le réseau Orange

Le Splendide est un forfait illimité ultra-complet à seulement 9,99€ par mois, un tarif fixe très attractif. De plus, pour ceux souhaitant passer à la 5G d'Orange, l'option est disponible à seulement 5€ par mois. Cela vous permet d'obtenir un forfait 5G de 130Go à un prix exceptionnel de 14,99€ par mois, faisant de cette offre la meilleure option actuelle pour profiter pleinement de la 5G d'Orange.

Exclusivement pour les nouvelles souscriptions, le forfait pas cher Le Splendide est sans engagement de durée. Vous avez donc la liberté de changer d'abonnement mobile à tout moment et sans frais. Pour en profiter, cette offre est disponible jusqu'au 17 juin inclus, soit seulement 4 jours.