OnePlus va redéfinir la norme des batteries de nos smartphones, mais l’entreprise n’a pas attendu pour innover sur ses smartphones !

OnePlus a sorti une nouvelle technologie de batterie en juin afin d’augmenter encore plus la durée d’autonomie de ses dernières. Nommer Glacier Battery, celle-ci est arrivée avec les OnePlus Ace 3 Pro pour nous proposer 6100 mAh, contre 5000 pour la plupart des haut de gamme. Une innovation qui nous fait dire que OnePlus est doué en la matière.

D’autant plus quand on voit certains modèles comme le OnePlus 12 dont nous allons parler aujourd’hui !

Fiche technique du OnePlus 12

Écran : LTPO AMOLED, QHD+ (1440x3168) ,120 hz, de 6,82 pouces avec HDR10+ et Dolby Vision

LTPO AMOLED, QHD+ (1440x3168) ,120 hz, de 6,82 pouces avec HDR10+ et Dolby Vision Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Mémoire RAM : 12Go, 16Go, 24Go de RAM LPDDR5X

12Go, 16Go, 24Go de RAM LPDDR5X Stockage interne : 256 Go ,512 Go,1To

256 Go ,512 Go,1To Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 32 MP

32 MP Batterie : 5400 mAh avec charge rapide 100 W

Le OnePlus 12 est un smartphone haut de gamme qui se distingue grâce à un écran AMOLED de grande taille, une batterie très généreuse et un processeur Snapdragon 8 Gen 3 (le plus puissant du moment) associé à une mémoire RAM pouvant atteindre jusqu’à 24 Go ! Difficile de faire plus “haut de gamme” que ça.

Le OnePlus 12 propose en plus de cela un partenariat avec Hasselblad pour son appareil photo, permettant de nous donner accès à une qualité de photographie véritablement supérieure !

Malgré ses caractéristiques techniques de pointe, son prix de lancement reste bien inférieur à celui de l’iPhone 15 Pro Max, par exemple, tout en réussissant à le surpasser dans plusieurs domaines. Un choix solide pour ceux qui recherchent puissance et rapport qualité-prix.

Pour filer la comparaison (à défaut de la métaphore), il est vrai que l'iPhone 15 Pro Max excelle dans plusieurs domaines, mais il faut reconnaître que le OnePlus 12 propose sans aucun doute un rapport qualité-prix plus avantageux. Proposé à 969 € sur le site officiel de OnePlus, il est nettement plus accessible que l'iPhone 15 Pro Max, dont le prix dépasse les 1000 €, même à la veille de la sortie des iPhone 16.

Où se procurer le OnePlus 12 au meilleur prix ?

Le OnePlus 12 est disponible pour seulement 669 € dans une version internationale sur la plateforme Rakuten et 690 € sur la Fnac marketplace, quand on le trouve à plus de 800 € sur les autres plateformes ! Nous vous conseillons ces offres compte tenu de la grande différence de prix qu'elle propose.