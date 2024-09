Oppo Find X8 : une puissance qui pourrait dépasser celle de l’iPhone 16 Pro

Le fabricant taïwanais MediaTek, connu pour ses processeurs mobiles compétitifs, semble prêt à franchir un nouveau cap avec son chipset Dimensity 9400. Cette puce, qui équiperait les Oppo Find X8, serait basée sur une architecture à 3 nanomètres, similaire à celle utilisée par Apple pour ses derniers processeurs. Cette finesse de gravure permettrait d’améliorer considérablement l’efficacité énergétique tout en augmentant les performances.

L’un des éléments les plus marquants du Dimensity 9400 serait son CPU Cortex-X4. Selon les premières estimations, ce processeur offrirait des performances brutes supérieures de 15% à celles de l’A18 Pro d’Apple, actuellement considéré comme la référence du marché et que l'on trouve au sein des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, par exemple. Cette augmentation de puissance pourrait se traduire par une réactivité accrue et une meilleure gestion des tâches complexes pour les utilisateurs.

Un bond en avant pour le gaming mobile

Le secteur du jeu mobile pourrait également connaître une évolution majeure grâce au Dimensity 9400. Le GPU intégré à cette puce serait capable de délivrer des performances graphiques 50% supérieures à celles de l’A18 Pro. Une telle amélioration permettrait aux Oppo Find X8 de gérer des jeux toujours plus gourmands en ressources, avec des graphismes plus détaillés et des fréquences de rafraîchissement élevées.

Cette avancée dans le domaine du GPU pourrait également bénéficier à d’autres applications nécessitant une puissance graphique importante, comme l’édition vidéo ou la réalité augmentée.

L’intégration d’un NPU (Neural Processing Unit) dédié à l’intelligence artificielle générative représente un autre atout majeur du Dimensity 9400. Cette unité spécialisée permettrait d’accélérer considérablement les traitements liés à l’IA directement sur l’appareil, sans nécessiter de connexion à des serveurs distants (via le cloud) permettant ainsi de protéger les données privées des utilisateurs.

On pourrait alors avoir droit à des fonctions comme la génération de textes ou d’images en temps réel, l’amélioration automatique des photos, ou encore des assistants virtuels plus performants et réactifs. En outre, l’IA embarquée pourrait également contribuer à optimiser l’autonomie de la batterie en adaptant intelligemment la consommation d’énergie en fonction des usages. D'autre part, on s'attend à une grosse configuration photo pour ce modèle.

Rappelons que récemment, le Oppo Find X8 a été aperçu.

Un lancement prévu pour début 2025

Si ces informations se confirment, les Oppo Find X8 pourraient bien marquer un tournant dans l’industrie des smartphones haut de gamme. Leur sortie est actuellement pressentie pour le premier trimestre 2025, ce qui leur permettrait d’être parmi les premiers appareils à bénéficier de cette nouvelle génération de puces.