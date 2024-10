Plus de 200 € de réduction pour le roi du smartphone milieu de gamme de Samsung

S’il y a bien un secteur où Samsung se démarque particulièrement face à son grand rival Apple, c’est bien dans celui du smartphone de milieu de gamme.

En plus de proposer du haut de gamme de très grande qualité, Samsung réussi tout aussi bien avec ses Galaxy A, des smartphones très équilibrés dont le Galaxy A55 5G est actuellement le fer de lance en étant le modèle le plus évolué, et par conséquent le plus convoité.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Galaxy A55 5G est un excellent modèle pour ceux qui ont besoin d’un téléphone équilibré. Que ce soit pour le gaming, le streaming, la photographie, l’administratif, et tout autres sujets auxquels nous pourrions penser. Pourquoi ?

Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le milieu de gamme n’a plus pour objectif d’être du haut de gamme « en moins bien ». Les milieu de gamme cherchent à être efficace, mais sans proposer des fonctionnalité innovantes, comme peuvent le faire certains haut de gamme, par exemple les smartphones pliants de Samsung.

Notre test complet du Galaxy A55 5G !

Quelle offre pour le Galaxy A55 5G ?

Avec un prix constructeur affiché à 499 €, nous sommes à la frontière du haut de gamme que l’on définit souvent à 500 €. Mais Cdiscount propose le Galaxy A55 pour seulement 289 €, soit avec 210 € de réduction.

À cela, vous pouvez ajouter encore 10 € de réduction pour toute première commande…. C’est simple, le Galaxy A55 devient moins cher que le Galaxy A15, version plus bas de gamme de cet appareil. L’appareil de Samsung est également proposé avec la possibilité de payer en 4 fois et de vous faire livrer gratuitement et rapidement chez vous ou en point relais !