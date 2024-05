Plus que quelques heures pour profiter de l’offre French Days de Samsung sur son smartphone Galaxy S24 Ultra

Il semble sans presque aucun doute que le Samsung Galaxy S24 Ultra soit l’un des tous meilleurs smartphones du marché, du moins lorsqu'on le compare à l'iPhone 15 Pro Max, son principal concurrent pour ce titre. Le Honor Magic6 Pro est pourtant venu rafler la mise sur de très nombreux points, mais être le meilleur ne veut pas toujours dire le plus puissant !

La Galaxy S24 Ultra est un outil proposant des services d’une qualité impressionnante et une expérience utilisateur presque inégalée par les autres smartphones de la concurrence. Avec en ce moment une forte réduction et de nombreux cadeaux, le Galaxy S24 Ultra s’offre à petit prix jusqu’à ce soir à minuit pour la fin des French Days.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le S24 Ultra a de nombreux atouts dans sa poche. Outre le fait qu’il est l’un des meilleurs écrans au monde, il possède la plus puissante puce du marché. Si on le compare à l’iPhone 15 Pro Max, le Galaxy S24 Ultra remporte la manche que ce soit pour sa puce, mais aussi son écran avec une meilleure définition, une technologie Dynamic Amoled, un PPi supérieur, une luminosité accrue, et même un écran légèrement plus grand ! De plus, en matière de gaming et de connectivité avec son Wifi 7, c'est également le Galaxy S24 Ultra qui se distingue !

Retrouvez le test complet du Samsung Galaxy S24 Ultra dans notre article dédié

N’hésitez pas, il ne reste plus que quelques heures pour profiter du Samsung Galaxy S24 Ultra pendant les French Days

En ce moment, sur le site de Samsung, vous avez la possibilité d'acquérir le Samsung Galaxy S24 Ultra avec un financement en 4 fois sans frais. De plus, vous pouvez économiser jusqu’à 170 € grâce au code FRENCH10 et à 100 € de remboursement. En plus de cela, Samsung vous offre des Galaxy Buds2 Pro !