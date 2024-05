Pour la fête des mères Samsung offre 150 € et une montre connecté pour l'achat de son Galaxy S24 Ultra

Samsung est connu pour proposer des offres très intéressantes sur ses smartphones haut de gamme, offrant des financements en plusieurs fois sans frais, des remises et des bonus de reprise. En ce moment, sur le site de Samsung pour la fête des mères, vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy S24 Ultra avec un financement en 4 fois sans frais. De plus, vous obtenez une Galaxy Wach6 Classic offerte et 100 € de remise !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S24 Ultra se distingue par sa puissance et sa rapidité exceptionnelles, surpassant facilement ses concurrents grâce à sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, actuellement la plus performante sur le marché, et à la technologie Galaxy IA développée par Samsung. Son écran est également loué par les experts pour sa qualité remarquable, offrant une réactivité, une luminosité, des couleurs et des contrastes remarquables, probablement le meilleur écran disponible actuellement. De plus, il est équipé d'une batterie robuste et d'un appareil photo hautement performant. Un autre avantage majeur est la présence du célèbre S Pen, un stylet intégré à la coque du téléphone, offrant une expérience utilisateur unique. En somme, cet appareil représente véritablement l'incarnation du modèle ultra-premium, se positionnant un cran au-dessus du haut de gamme.

Voici le test complet du Samsung Galaxy S24 Ultra dans notre article dédié

Le Galaxy S24 Ultra pour la fête des mères avec sa meilleure offre du moment

Actuellement, sur le site de Samsung pour la fête des mères, vous avez la possibilité d'acquérir le Samsung Galaxy S24 Ultra avec un financement en 4 fois sans frais. En prime, vous recevez une Galaxy Watch6 Classique en cadeau et bénéficiez d'une remise de 100 € !