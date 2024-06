Pour moins de 200 €, ce smartphone avec écran AMOLED est soldé sur Amazon

Les soldes ont commencé hier, et déjà nous entrons dans le dur du sujet. Il faut dire que nous n’avons qu’une grosse semaine de délai pour trouver l’offre qui fera la différence. Bonne nouvelle car nous sommes là pour vous aider !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro, ça vous parle ? Il s’agit d’un smartphone que l’on peut trouver actuellement à moins de 194 € pendant les soldes, alors qu’il était au double encore il y a un an.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 6Go

: 6Go Stockage : 128Go

: 128Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 67 watts

Ce smartphone nous offre des performances très intéressantes, et notamment un écran AMOLED. En plus de cela, il est pourvu d’une batterie avec une forte autonomie et un excellent processeur de Qualcomm.

Concrètement, ce smartphone est idéal si vous recherchez un smartphone polyvalent qui vous permet de faire des économies, tout en accédant aux fonctionnalités les plus utiles en 2024, à savoir les multimédias, streaming, gaming, etc.

Quelle offre nous propose Amazon pour le Redmi Note 12 Pro ?

En ce moment, le Redmi Note 12 Pro de Xiaomi est disponible pour seulement 194 € sur Amazon au moment où nous écrivons ces lignes. Il s'agit d’un prix très bas qui reflète bien cette période de solde. En plus de cela, le produit est certifié « choix d’Amazon », ce qui veut dire qu’il est vérifié par la plateforme !