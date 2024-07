Pourquoi ne parle-t-on jamais de ce smartphone à écran Super Amoled qui est pourtant l'un des meilleurs rapport qualité-prix dans sa catégorie !

Galaxy A35 5G, le milieu de gamme très efficace à très bon prix

Lancé officiellement en mars 2024, le Samsung Galaxy A35 5G, est un smartphone qui allie performance et élégance. Doté d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ (1080 x 2340 pixels), il offre une expérience visuelle immersive grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits.

Sous le capot, il embarque le processeur Exynos 1380 gravé en 5 nm, soutenu par 6 Go de RAM pour garantir une utilisation fluide et réactive, même pour les applications et les jeux exigeants. Pour le stockage interne, la version proposée ici offre 128 Go, avec la possibilité d’une extension jusqu’à 1To via une carte microSD. Cette architecture technique est compatible avec la 5G et le WiFi6 pour profiter de vitesses de connexion fulgurantes.

Le Galaxy A35 5G est également un bon photophone, avec son triple capteur arrière, composé d'un objectif principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Sa caméra frontale de 13 mégapixels est, pour sa part, très efficace pour vos selfies et les face cam. Pour ce qui est des vidéos, vous pouvez filmer jusqu’en 4K !

Alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide de 25W, ce smartphone Samsung assure une autonomie de longue durée. De plus, il est certifié IP67, ce qui garantit sa résistance à la poussière et à l'eau.

Une petite remise qui ne va pas durer longtemps !

Sur Amazon, le Galaxy A35 5G avec 6Go de RAM et 128 Go de stockage interne passe en dessous de la barre des 230 € et est proposé à seulement 228,68 €. Ce prix n’est valable que dans le cadre de cette offre, et sous réserve de disponibilité du stock. Pour info, à l’instant où nous partageons ce bon plan avec vous, il ne reste plus qu’une petite dizaine d’exemplaires disponibles.

Autre info intéressante : la livraison est offerte gratuitement par le livreur dans toute la France métropolitaine.

