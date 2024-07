Prime Days : Plus que quelques heures pour cette vente flash Amazon sur le puissant Honor 200 Lite et une enceinte portable à moins de 250 € jusqu’en 4 fois sans frais !

Le Honor 200 Lite vient tout juste d’être lancé sur le marché aux côtés du Honor 200 Pro (vous pouvez retrouver ici une interview que nous avons réalisée à son propos). Il s’agit d’un appareil de milieu de gamme aux caractéristiques très convaincantes qui tire son épingle du jeu en proposant un tout petit prix.

Avec une promo pendant les Prime Days qui le fait descendre de 90 €, alors qu’une enceinte est offerte avec lui, on peut dire qu’il s’agit là de l’une des meilleures offres sur un smartphone pendant ces deux jours de ventes flashs.

Fiche technique du Honor 200 Lite

Écran : AMOLED de 6,7 pouces, 1080 x 2412 pixels, 1-120 Hz

AMOLED de 6,7 pouces, 1080 x 2412 pixels, 1-120 Hz Chipset : MediaTek Dimensity 6080

MediaTek Dimensity 6080 Mémoire vive : 6 ou 8 Go

6 ou 8 Go Stockage interne : 256 Go

256 Go Capteur photo principal : Triple capteurs 108+5+2 mégapixels

Triple capteurs 108+5+2 mégapixels Capteurs frontaux : 50 mégapixels

50 mégapixels Batterie : 4500 mAh, charge 40 watts

4500 mAh, charge 40 watts Système d'exploitation : Android 14

Le Honor 200 Lite est assez impressionnant au niveau de sa fiche technique, car il combine un très bel écran AMOLED à un appareil photo de grand facture autant pour son objectif principal, que pour son selfie, ce qui est assez rare pour être souligné.

Il se positionne sans aucun doute comme un très bon concurrent du Galaxy A55 ou des Xiaomi Redmi Note 13 Pro, tous deux au sommet de la chaîne alimentaire du milieu de gamme selon nous.

Quelle offre pour le 200 Lite de Honor ?

Amazon propose sur son site de se procurer le Honor 200 Lite pour 249 €, soit avec une réduction de 25 %, ce qui est déjà une très bonne affaire en soit. Mais en plus de cela, l’offre inclut une enceinte Bluetooth M1 de Honor. Et pour finir sur un très bon point, il vous est possible de payer l'achat en 4 fois, et cela, sans frais.

Le seul requis est d’être abonné à Amazon Prime… Mais il vous est possible de l’être gratuitement en souscrivant l’essai d’un mois.