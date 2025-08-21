Promo Back to School : votre smartphone au meilleur prix pour la rentrée chez Orange

Plus de 1000€ d’avantages Samsung avec un Chromebook offert

Jusqu’au 10 septembre 2025, Orange vous propose une avalanche d’avantages sur plusieurs smartphones pliants de marque Samsung. Pour commencer, une offre de remboursement vous permettra de récupérer 200€ sur le Galaxy Z Fold7 ou 100€ sur les Galaxy Z Flip7 et Flip7 FE. À cela vient s’ajouter un bonus de 150€ pour la reprise d’un ancien mobile d’une valeur minimum de 10€. En complément, vous pouvez profiter des remises immédiates suivantes :

-200€ sur le Galaxy Z Fold7 et -150 € sur le Galaxy Z Flip7 et Flip7 FE en souscrivant un forfait avec engagement de 24 mois ;

-200€ sur le Galaxy Z Fold7, -100 € sur les Galaxy Z Flip7 et - 150€ sur le Flip7 FE en prenant un forfait sans engagement.

Vous êtes déjà client sans engagement chez Orange ? Encore mieux, ce sera -300€ sur le Galaxy Z Fold7, -150€ sur le Galaxy Z Flip7 et -200 € sur le Galaxy Z Flip7 FE. Cerise sur le gâteau : un PC Galaxy Chromebook Go d’une valeur de 499€ vous sera offert dans tous les cas. Valable jusqu’au 14 septembre, ce bon plan fonctionne aussi pour l’acquisition des Galaxy S25+, S25 Ultra et S25 Edge. Alors, profitez-en. Au total, c’est jusqu’à 1149€ d’économies qui vous attendent.

À noter : la promo Back to School est également disponible chez Sosh.

Jusqu’à 500 € d’avantages pour l’acquisition d’un Xiaomi 15

En vue de la rentrée 2025, Orange lance une promo Xiaomi 15 de folie jusqu’au 10 septembre. Si vous souscrivez un forfait avec engagement de 24 mois, vous profiterez d’une remise immédiate de 200€ sur le smartphone de la marque chinoise. Vous pourrez alors obtenir ce modèle à partir de 5€.

Vous préférez un abonnement sans engagement ? Dans ce cas, la réduction sera de 300€. Le prix du téléphone passera ainsi de 1 099€ à 799€. Ajoutez le bonus de 200€ pour la reprise de votre ancien mobile et le Xiaomi 15 sera à vous pour seulement 599€, soit plus de 45 % d’économie.

Pour rappel, ce smartphone haut de gamme se distingue par son module photo exceptionnel avec :

un capteur principal Leica Summilux de 50 Mpx qui garantit des photos réussies et lumineuses de nuit ;

un téléobjectif Leica x5 qui permet de zoomer sans compromettre la qualité de l’image ;

un objectif ultra grand-angle Leica de 50 Mpx idéal pour capturer les paysages ;

une caméra frontale de 32 Mpx pour les selfies.

Parmi les atouts du Xiaomi 15, nous pouvons aussi mettre en avant son écran CrystalRes AMOLED LTPO de 6,36 pouces, son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, sa batterie haute capacité de 5 240 mAh, ses 512 Go de stockage ou encore la présence de l’intelligence artificielle Xiaomi HyperAI.

Jusqu’à 220 € d’avantages pour un prix défiant toute concurrence sur le Google Pixel 9a

Le Google Pixel 9a comme nouveau smartphone, ça vous intéresse pour la rentrée ? Jusqu’au 10 septembre 2025, ce modèle fait l’objet d’une remise de 60€ pour tout le monde chez Orange (60€ avec engagement 24 mois et 70€ sans engagement). Oui, aucune condition pour en profiter. Alors, n’hésitez pas à foncer sur la promo !

En revanche, si vous possédez un forfait sans engagement chez l’opérateur, le prix deviendra encore plus attractif. Grâce à votre abonnement, vous bénéficierez d’une réduction exceptionnelle de 150€ et d’un bonus de 70€ pour la reprise de votre ancien téléphone. Le Pixel 9a sera alors à vous pour seulement 329€.

Pour rappel, ce smartphone concentre le meilleur de Google avec :

une puce Tensor G4 performante et soutenue par 8 Go de RAM ;

un écran de 6,3 pouces lumineux, confortable, fluide et protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3 ;

un double capteur photo (48 Mpx, 13 Mpx) qui excelle dans toutes les conditions ;

une batterie qui tient plus de 30 heures en charge et jusqu’à 100 heures en mode ultra-économiseur ;

l’IA Gemini qui transforme l’appareil mobile en assistant intelligent.

Cet article est un contenu sponsorisé.