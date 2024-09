Promo French Days : Samsung propose son meilleur smartphone haut de gamme avec une offre exclusive à ne pas manquer

Le Galaxy S24 Ultra est le smartphone le plus évolué de la gamme S haut de gamme de Samsung, ce qui fait de lui, de fait, l’un des meilleurs smartphones au monde ! Ce n’est pas pour rien que ses scores de ventes sont impressionnants et qu’il est le 5e smartphone haut de gamme le plus vendu au monde au premier semestre 2024 et arrive 9e au total d’après Counterpoint.

Des chiffres absolument impressionnant pour un smartphone ultra haut de gamme, là où on pourrait s'attendre à ce que le top 10 soit composé exclusivement de smartphones à tout petit prix, prouvant à quel point ce smartphone possède une place à part sur le marché.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S24 Ultra propose une fiche technique très solide avec sa puce Snapdragon 8 Gen 3, de loin la puce haut de gamme la plus célèbre du moment. Le Galaxy S24 Ultra, c’est aussi un écran absolument magnifique, doté des meilleures technologies, mais en plus de cela vraiment très grand, ce qui justifie amplement l’inclusion d’un stylet, le S Pen, une spécificité aussi unique que caractéristique des Galaxy Ultra de Samsung !

Quelle promo pour le Galaxy S24 Ultra pendant les French Days ?

En ce moment, Samsung vous offre une tablette Galaxy Tab A9+ pour l'achat d'un Samsung Galayx S24 Ultra, et avec le code FRENCHAPP vous obtenez 10 % de remises via l'application de Samsung ! Une offre absolument excellente pour cette période de French Days.