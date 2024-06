Promos d'été sur Alixepress : jusqu’à 80 € de remise sur vos smartphones favoris !

80 € de réduction immédiate sur l’iPhone 15 avec le code FRSS80

Modèle standard de la dernière génération d’iPhone disponibles sur le marché, l’iPhone 15 offre une expérience exceptionnelle grâce à son écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces, sa puce A16 Bionic ultra-rapide et son appareil photo principal de 48 mégapixels révolutionnaire.

Son design élégant en verre Ceramic Shield très résistant abrite une batterie longue durée et permet de profiter de la connectivité 5G ultra-rapide, ainsi que du WiFi6. Avec son stockage de 128 Go, iOS 17 et ses capacités d'analyse d'images par intelligence artificielle, cet iPhone délivre des performances haut de gamme pour la productivité et les loisirs.

Avec les promos d'été, vous pouvez économiser directement 80 € sur votre iPhone 15 128 Go simplement en utilisant le code promo FRSS80.

L’appareil vous revient ainsi à 609 € au lieu de 689 €.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G à 253,90 € grâce au code promo FRSS40

Dans la gamme des smartphones haut de gamme à prix très accessible du moment, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G (8+256 Go) figure en très bonne place. Doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une expérience visuelle fluide. Propulsé par le puissant processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra, couplé à 8 Go de RAM, il garantit des performances exceptionnelles.

Son quadruple capteur photo 200 mégapixels avec IA capte des images détaillées. Sa batterie de 5000 mAh avec charge rapide 120W assure une longue autonomie.

Malgré ses excellentes performances et son design sophistiqué, ce modèle est proposé à un prix très accessible. Et c’est encore plus le cas pendant ces Summer Sales, où il est disponible à seulement 255 € au lieu de 295 € grâce au code FRSS40.

Economisez 25 € sur le Poco X6 5G avec le code promo FRSS25

Vous recherchez un smartphone milieu de gamme plus accessible ? Le bon plan idéal à saisir pendant ces promos d'été Aliexpress concerne le Poco X6 5G. Son impressionnant écran Fluid AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces, son puissant processeur Snapdragon 7s Gen 2 et ses 8 Go de RAM en font un modèle très performant.

Sa triple caméra arrière de 64 mégapixels avec stabilisation optique capture des clichés nets. Sa batterie 5000 de mAh qui se recharge à 67 W est un autre de ses points forts.

Dites-vous qu’avec tous ces atouts, le Xiaomi Poco X6 5G (8+256 Go) est disponible à seulement 179 € au lieu de 204 €, soit une remise de 25 € avec le code promo FRSS25.



Le Poco M6 Pro à seulement 139 € avec le code promo FRSS18

Economisez 18 € sur le Poco M6 Pro en utilisant le code promo FRSS18 ! Lancé début 2024, ce milieu de gamme efficace et pas cher est plus accessible que jamais pendant les promos d'été d’Aliexpress.

Équipé du processeur Helio G99 Ultra et de 8 Go de RAM, il assure une expérience fluide et réactive. Son écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces offre des couleurs éclatantes et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement ultra-fluide.

Avec sa batterie longue durée de 5000 mAh et sa triple caméra arrière de 64 mégapixels, il allie autonomie exceptionnelle et qualité d'image supérieure. Le tout dans un design élégant et tendance.

Pendant la période de cette promo, il est à 139 € au lieu de 157 € avec le code promo mentionné ci-dessus.

Seulement 103 € pour le Samsung Galaxy A14 grâce au code promo FRSS12

Le Galaxy A14 de Samsung allie performances et design élégant. Équipé d'un puissant processeur MediaTek Helio G80, d'une généreuse mémoire de 128 Go, et d'une batterie 5000 mAh, il offre une expérience fluide et une autonomie remarquable.

Ses autres atouts sont son écran FHD+ de 6,6 pouces et sa caméra principale de 50 mégapixels. Sobre et agréable en main, ce smartphone offre un rapport qualité-prix imbattable avec cette promo qui vous permet de bénéficier d’une réduction immédiate de 12 € !

Au final, ce smartphone vous revient à tout juste un peu plus de 100 € !



Rappelons que tous ces bons plans ne sont valables que jusqu’au dimanche 23 juin 2024 (inclus), dans la limite des stocks disponibles. Ne perdez donc pas de temps !