Que sont-elles devenues ? Ces marques de smartphone passées de légendes à l’oubli…

BlackBerry et ses célèbres Azerty !

Pas de doute, s’il y a bien un emblème de cette époque révolue, c’est bien BlackBerry et ses smartphones à claviers qui étaient ultra populaires dans la cour du lycée et que les mordues de beaux appareils voulaient absolument posséder.

Un bon exemple est le BlackBerry 9720, un appareil tournant sous son propre système d’exploitation avant l'avènement d'Android et IOS ; compatible avec la 3G et possédant 512 Mo de RAM en plus de son écran de 2,8 pouces ! Cela peut faire sourire aujourd'hui, mais pour l’époque, avec l’émergence de réseaux sociaux, il s’agissait d’un must.

Aujourd’hui, BlackBerry existe toujours ! Eh oui, seul bémol, le dernier smartphone conçu en interne fut le KeyOne en 2017. Aujourd’hui, la marque s’est reconvertie dans la cybersécurité et les services de cryptage.

Sony Ericsson et ses smartphones taillés pour les multimédias !

Sony Ericsson était également l’un des piliers de l’époque, proposant notamment des smartphones haut de gamme très puissants pour l’époque et avec une forte appétence pour les multimédias ! Nous nous souvenons notamment du W995 à propos duquel nous avons écrit sur les pages de Les Mobiles :

« Deuxième photophone 8 mégapixels de la gamme Sony Ericsson, le Sony Ericsson W995 dispose également d'un lecteur vidéo d'une qualité exceptionnelle qui vous permettra notamment de regarder des séries TV, des journaux télévisés, des films ou encore consulter les dernières vidéos YouTube en Turbo 3G ou Wi-Fi. »

En sachant que l’on parle d’un smartphone de 2009 et au vu de la présence de ce qu’on appelait encore un lecteur walkman intégré, impossible de ne pas sombrer dans la nostalgie.

Aujourd’hui la marque s’appelle Sony Mobile et nous propose des Sony Xperia, comme par exemple l’excellent Sony Xperia 1V ! Oui, contrairement à BlackBerry, Sony n’a pas lâché l’affaire pour ce secteur, malgré une énorme perte de vitesse.

Last but not least, Nokia complète cette trinité nostalgique de l’ère du smartphone à touches

Nokia est notre dernier témoin d’une époque où il n'était pas encore facile de surfer rapidement sur Internet et où écouter de la musique demandait de posséder des CD. Le Nokia 95 est un parfait représentant de son constructeur avec sa double glissière permettant de camoufler un clavier derrière son écran. On retiendra également son appareil photo à propos duquel nous écrivons dans nos lignes :

« Grâce à l'optique Carl Zeiss de l'appareil photo 5 mégapixels, vous pouvez prendre des photos prêtes au tirage et enregistrer des clips vidéos de qualité DVD. Visionnez ensuite vos photos et vos vidéos sur un téléviseur compatible grâce à la sortie TV dédiée et à la prise en charge de la technologie Universal Plug and Play (UPnP). »

Nokia a été racheté en 2016 par HMD Global et a proposé notamment le Nokia XR21 en 2023. Mais, HMD souhaiterait faire disparaître la marque Nokia au profit de son propre nom. Il faut avouer que cela fait longtemps que Nokia n’est plus en tête des rayons.