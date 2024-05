Que vaut vraiment cette promo à prix cassé sur l'iPhone 15 dont tout le monde parle ?

Bien que les iPhones soient reconnus pour leur puissance, leur praticité et leur utilité, leur prix élevé peut en dissuader certains. C'est pourquoi de nombreux fans de la marque se tournent vers des modèles plus anciens ou vers le marché du reconditionné pour économiser de l'argent tout en profitant de la qualité Apple.

Cependant, il existe d'autres moyens d'acquérir un iPhone neuf à moindre coût, notamment en explorant certaines plateformes telles que Rakuten qui proposent des modèles importés. Bien que le terme « importé » puisse susciter des inquiétudes, ces appareils restent entièrement compatibles avec les réseaux de nos opérateurs et présentent généralement des variations mineures.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

Caméra principale : 48 MP

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 3877 mAh

L'iPhone 15 est incontestablement l'un des meilleurs smartphones haut de gamme de l'année 2024, aux côtés des Galaxy S24 de Samsung. Avec son écran, sa batterie et son appareil photo de haute qualité, l'iPhone 15 ne laisse rien à désirer. Ce qui le distingue particulièrement de la concurrence, ce sont ses fonctionnalités et son interface utilisateur. Apple excelle dans ce domaine en offrant des fonctionnalités intuitives et pratiques qui répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs, ce qui en fait souvent le choix privilégié pour ceux qui recherchent une expérience utilisateur optimale.

Le plus petit prix du moment sur l’iPhone 15 !

En ce moment, sur Rakuten, l'iPhone 15 est disponible pour seulement 704 €, ce qui représente une excellente affaire pour un smartphone de cette qualité, habituellement proposé au prix de référence de 969 €. Il s'agit d'une offre pour une version neuve, assortie d'une garantie de 2 ans, ce qui en fait actuellement la meilleure proposition sur le marché pour ce modèle.