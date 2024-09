Quel forfait mobile sans engagement opter pour iPhone 16 ?

Une offre 5G à petit prix ?

S’il est une chose de certains, c’est que la 5G est une technologie d’avenir, et il serait dommage de ne pas l’embarquer avec son iPhone 16, d’autant plus dans un contexte où nous pouvons trouver des prix vraiment cassés par rapport à l’année dernière !

Parmi les excellentes offres proposant la 5G, un bon volume de gigas, et un petit prix, on retrouve YouPrice sur le réseau Orange avec la formule Le Flow, qui nous propose 160 Go en 5G pour 10,99 € ! Cette offre est sans engagement et propose des communications illimitées. Complète et à petit prix, il s'agit de a meilleur offre du réseau Orange en termes de gigas/prix !

Un max de gigas pour moins de 10 € !

Si vous souhaitez encore plus de gigas, et un prix toujours plus bas, il est possible de trouver des offres au ratio encore plus prononcé chez Cdiscount Mobile sur le réseau de Bouygues Telecom, et RED by SFR sur le réseau de SFR, qui propose tout les deux 200 Go en 5G pour 9,99 € ! Comme pour YouPrice, vous accédez à des communications illimitées et une offre sans engagement !

Avec ces trois forfaits, il y a fort à parier que l’un d'entre eux sera idéal pour l’iPhone 16 !