Quels sont les meilleurs iPhone Apple à se procurer en reconditionné en ce moment ?

Avec la sortie toute prochaine des iPhone 16 que vous pouvez dès à présent précommander les choses changent et les bons plans ne sont plus les mêmes. Pour se procurer un smartphone récent, mais à prix réduit, le reconditionnement est une très bonne solution, d'autant plus que, bien souvent, la différence avec un smartphone neuf n'est que très minime, voire inexistant.

Fiche technique de l’iPhone 14

Écran : OLED de 6,1 pouces

Processeur : Apple A15 Bionic

RAM : 6 Go

Caméra principale : 12 MP (ƒ/1.5)

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 3279 mAh

Pour déterminer un bon rapport qualité-prix, il faut prendre plusieurs facteurs en compte, le prix bien sûr, mais aussi la qualité du smartphone, son obsolescence (notamment le temps de mises à jour qu’il lui reste) et ce que l’offre du marchand propose en elle-même !

Aujourd’hui, avec la baisse des prix des gammes iPhone 14 et 13, il peut être intéressant de se tourner vers certains de ces modèles et notamment, comme nous le disions, en version reconditionnée, ceux-ci étant encore assez récents pour proposer des mises à jour et une technologie d’actualité.

Quelles offres pour les iPhone 14 ?

Nous pouvons trouver l’iPhone 14 à un prix excellent auprès de Certideal puisque dès 533 €, il vous est possible de vous offrir un iPhone testé et reconditionné entièrement en France avec une garantie de 2 ans, une batterie certifiée en excellent état ! En plus, vous pouvez réduire le prix de 15 € avec le code RENTREE15.