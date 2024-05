Realme GT Neo 6 : charge rapide avec un Snapdragon 8s Gen 3 bientôt disponible en France ?

Le realme GT Neo 6 sera bientôt une réalité sur le marché chinois et après le realme Note 50, un modèle d’entrée/milieu de gamme, nous attendons peut-être une officialisation d’un téléphone haut de gamme de la marque en France. Le realme GT Neo 6 se positionne ainsi comme l’un des rares téléphones équipés du chipset Snapdragon 8s Gen 3, comme le Motorola edge 50 Ultra et permettant d’offrir une capacité de charge supérieure à 100 watts, en l’occurrence 125 watts, surpassant d'autres modèles récents. Ainsi, le realme GT Neo 6 est attendu avec une batterie d’une capacité de 5500mAh et une charge impressionnante de 125 watts, selon les récentes certifications de l'autorité chinoise 3C.

Caractéristiques attendues et comparaison avec le modèle SE

Les rumeurs suggèrent que le realme GT Neo 6 partagera plusieurs caractéristiques avec le GT Neo 6 SE, récemment lancé et alimenté par le chipset Snapdragon 7+ Gen 3. Le modèle SE offre un écran LTPO OLED de 6,78 pouces avec une haute définition et une fréquence de rafraîchissement de 120Hz. Il embarque jusqu'à 16 Go de RAM et une capacité de stockage allant jusqu'à 512 Go au format UFS 4.0, soit le plus rapide à l’heure actuelle. Il est également équipé d'une caméra frontale de 32 mégapixels et d'un système de double caméra arrière comprenant un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l'image et un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Toutefois, ces spécifications techniques seraient moindres que celles du Motorola edge 50 Ultra qui bénéficie d’une configuration photo de 50+50+64 mégapixels dont un téléobjectif permettant de zoomer optiquement jusqu’à 3x et numériquement jusqu’à 100x.

Ces spécifications positionneraient le Realme GT Neo 6 comme un appareil assez compétitif dans le segment haut de gamme, combinant des innovations de charge rapide avec des performances de traitement avancées et des fonctionnalités multimédia de haute qualité. Reste à voir si la marque le proposera en France. Début février, lors du lancement du realme C67, la société avait avancé le fait qu’elle proposera « d’ici la fin de l’année 2024 » au moins un modèle de la série GT…