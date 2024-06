Red Magic 9S Pro : le smartphone gaming surpuissant arrive le 3 juillet

D'après les récentes annonces officielles de Nubia, le Red Magic 9S Pro sera dévoilé le 3 juillet prochain. Ce nouveau fleuron de la gamme gaming de la marque chinoise succèdera donc aux Red Magic 9 Pro et 9 Pro+, sortis en novembre dernier en Chine. Nous avons pu tester le Red Magic 9 Pro.

Nubia, une marque de la société chinoise ZTE et dont l’activité est principalement dédiée à développer des périphériques gaming, n'a pas encore communiqué tous les détails sur les spécifications de ce nouveau modèle, mais plusieurs fuites et rumeurs permettent déjà de se faire une idée de ce qui nous attend. Le Red Magic 9S Pro devrait notamment se démarquer par sa puissance brute.

Un processeur Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version attendu

Selon les informations qui circulent, le Red Magic 9S Pro serait en effet le premier smartphone au monde à embarquer le tout nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version de Qualcomm. Cette puce haut de gamme, évolution du Snapdragon 8 Gen 3 standard, promet des performances encore supérieures. Avec ce SoC dernier cri, couplé à jusqu'à 24 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0, le Red Magic 9S Pro devrait offrir une puissance de traitement phénoménale pour faire tourner tous les jeux mobiles dans les meilleures conditions. De quoi ravir les amateurs de gaming sur smartphone.

Mais la puissance ne fait pas tout, il faut aussi être capable de la maîtriser. C'est pourquoi Nubia devrait une nouvelle fois miser sur un système de refroidissement avancé pour éviter toute surchauffe, même lors de longues sessions de jeu intensives.

Le Red Magic 9S Pro reprendrait ainsi certains éléments qui ont fait leurs preuves sur les modèles précédents, comme la chambre à vapeur, les matériaux à changement de phase, ou encore le ventilateur intégré tournant à haute vitesse. De quoi maintenir des températures sous contrôle en toutes circonstances.

Un écran OLED 165 Hz avec une caméra dessous pour une expérience gaming optimale

L'écran est un autre élément clé pour une expérience de jeu optimale sur smartphone. Et là encore, Nubia devrait frapper fort avec le Red Magic 9S Pro. L'appareil serait en effet équipé d'une dalle OLED offrant un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Cette fluidité extrême, couplée à un temps de réponse très court, devrait procurer des sensations de jeu inédites et un confort visuel optimal. De plus, l'écran offrirait une définition élevée et une excellente luminosité pour profiter de ses jeux préférés dans les meilleures conditions. Rappelons que la marque est l’une des seules au monde à proposer des écrans dotés de la technologie de caméra dessous, ce qui permet de ne pas gêner la vision et de profiter d’une surface d’affichage accrue par rapport à tous les autres smartphones.

Une sortie mondiale à prévoir

Si le Red Magic 9S Pro sera donc officiellement présenté le 3 juillet en Chine, Nubia prévoit également une sortie mondiale pour son nouveau smartphone gaming. Les joueurs du monde entier devraient ainsi pouvoir mettre la main sur cette bête de course dans les semaines ou mois qui suivront son lancement. Il faudra cependant attendre la présentation officielle pour connaître les prix et les différentes configurations qui seront proposées sur les marchés internationaux. Mais une chose est sûre, avec le Red Magic 9S Pro, Nubia compte bien s'imposer comme la référence sur le segment des smartphones gaming haut de gamme.