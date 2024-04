Samsung Galaxy M55 : une nouvelle offre prometteuse dans le milieu de gamme

Le smartphone Samsung Galaxy M55 est doté d'un écran AMOLED de 6,7 pouces en diagonale, offrant une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une expérience visuelle fluide et détaillée.

Pour les amateurs de photographie, le smartphone propose une caméra principale et une caméra frontale, toutes deux de 50 mégapixels, avec une stabilisation optique de l'image pour le capteur principal installé au dos et permettant de limiter les bougés.

Autonomie et performances au rendez-vous

Concernant l'autonomie, le Galaxy M55 est équipé d'une batterie robuste de 5000 mAh, compatible avec une charge de 45 watts, promettant de longues heures d'utilisation sans nécessité de recharge fréquente. Le smartphone est animé par le processeur Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm, une puce qui, bien que n'étant pas la plus récente, reste compétente pour les tâches quotidiennes et même les usages plus intensifs. Le Galaxy M55 prend en charge la 5G et offre la possibilité d'utiliser deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte mémoire, ce qui le rend très versatile.

Avec un poids de seulement 180 grammes, le Galaxy M55 se présente comme un appareil léger mais solide. Il intègre un lecteur d’empreintes digitales sous l'écran, ce qui améliore à la fois la sécurité et l'ergonomie de l'appareil. La simplicité et l'élégance de son design devraient séduire un large public, notamment ceux qui recherchent un smartphone efficace sans compromis esthétique.

Comme évoqué un peu plus haut, le Galaxy M55 n'est pas encore disponible en France, mais il est d'ores et déjà en vente en Suisse et au Portugal, avec un prix de lancement de 479,90 € pour la version de 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, et de 529,90 € pour le modèle avec 256 Go de mémoire interne. Nous verrons dans les semaines à venir s'il arrive jusqu'à chez nous.