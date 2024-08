Samsung Galaxy S23 FE : son prix baisse avec l’arrivée imminente de son successeur Galaxy S24 FE

Le Samsung Galaxy S23 FE voit son prix chuter : profitez-en !

La sortie imminente du Samsung Galaxy S24 FE influence déjà le prix de son prédécesseur Galaxy S23 FE. Avec un montant à la baisse, c’est une aubaine pour les consommateurs. En effet, le Samsung Galaxy S23 FE reste un modèle haut de gamme très performant en 2024.

Comment l’obtenir moins cher qu’auparavant ? La première possibilité est de vous rendre sur le site samsung.com. En ce moment, l’appareil mobile y est proposé au tarif réduit de 499 €.

Une seconde option est toutefois plus intéressante. Sur Rakuten, le smartphone du constructeur sud-coréen est disponible pour seulement 393,66 €, au lieu de 599,99 €, en version 128 Go. Alors, n’hésitez pas à profiter de cette remise de 34 % ! Le produit est évidemment neuf.

Quels sont les points forts du Samsung Galaxy S23 FE ?

Le Samsung Galaxy S23 FE proposé à prix cassé sur Rakuten est un modèle avec 128 Go de mémoire et 8 Go de stockage. Compatible 5G, ce smartphone possède des caractéristiques haut de gamme. Voici ses points forts :