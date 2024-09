Samsung Galaxy S25 Ultra : fuite très sérieuse de son design

Bien que son lancement ne soit prévu que pour début 2025, les rumeurs et les fuites permettent déjà d'esquisser les contours de cet appareil très attendu. Le Galaxy S25 Ultra s'annonce comme un concurrent sérieux sur le marché des smartphones premium.

Un design revu et corrigé

Le Galaxy S25 Ultra marquerait une évolution significative dans le design de la gamme. Selon les premières images divulguées par le site Android Headline avec le concours de @OnLeaks, le smartphone adopterait des bords totalement plats, s'éloignant ainsi du design légèrement arrondi de son prédécesseur. Cette approche esthétique rappelle celle adoptée par le Google Pixel 9 et les derniers iPhone, suggérant une tendance générale vers des lignes plus droites et épurées dans l'industrie.

Cette refonte du design s'accompagnerait d'une réduction des dimensions et du poids de l'appareil. Le Galaxy S25 Ultra afficherait des mensurations de 162,8 x 77,6 x 8,2 mm, le rendant plus compact que le Galaxy S24 Ultra. Cette cure d'amincissement se traduirait également sur la balance, avec un poids annoncé de 219 grammes, soit une réduction notable par rapport aux 232 grammes de la génération actuelle.

Malgré cette diminution des dimensions, l'écran du Galaxy S25 Ultra ne devrait pas être en reste. Des sources évoquent même une possible augmentation de la taille de la dalle, qui pourrait atteindre 6,86 pouces en diagonale. Cette prouesse serait rendue possible par une réduction encore plus poussée des bordures autour de l'écran, maximisant ainsi la surface d'affichage sans pour autant augmenter l'encombrement global du téléphone.

Une fiche technique à la pointe

Sous le capot, le Galaxy S25 Ultra devrait embarquer le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, dont l'annonce officielle est attendue pour octobre 2024. Cette nouvelle puce promet des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique, deux éléments cruciaux pour un smartphone haut de gamme. Fait notable, Samsung envisagerait d'utiliser ce même processeur pour l'ensemble des marchés mondiaux, abandonnant ainsi la stratégie de double approvisionnement entre puces Snapdragon et Exynos.

La mémoire vive pourrait également connaître une évolution significative, avec des rumeurs faisant état de versions équipées de 16 Go de RAM. Cette augmentation de la capacité mémoire permettrait une gestion plus fluide du multitâche et des applications gourmandes en ressources. Côté stockage, le Galaxy S25 Ultra pourrait bénéficier de la nouvelle technologie UFS 4.0 à 4 voies développée par Samsung, promettant des vitesses de lecture et d'écriture nettement supérieures aux standards actuels.

Un module photo en légère évolution

Le système photographique du Galaxy S25 Ultra connaîtrait quelques améliorations, tout en conservant une base similaire à celle de son prédécesseur. La principale nouveauté concernerait le capteur ultra grand-angle, qui passerait à une définition de 50 mégapixels, contre 12 mégapixels sur le modèle actuel. Cette augmentation devrait se traduire par des clichés plus détaillés et une meilleure qualité d'image dans les prises de vue à grand angle.

Le reste de la configuration photo resterait relativement stable, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un téléobjectif 3x de 10 mégapixels et un téléobjectif périscopique 5x de 50 mégapixels. Bien que les définitions restent inchangées, il est probable que Samsung apporte des améliorations au niveau du traitement logiciel et des algorithmes, afin d'optimiser la qualité des clichés et des vidéos.

Un écran toujours plus performant

L'écran du Galaxy S25 Ultra devrait conserver les technologies qui ont fait le succès de son prédécesseur, tout en les peaufinant. On s'attend ainsi à retrouver une dalle Dynamic AMOLED 2X avec une fréquence de rafraîchissement adaptative allant de 1 à 120 Hz. Le verre Gorilla Glass Armor, apprécié pour ses propriétés anti-reflets, devrait également faire son retour, améliorant la lisibilité de l'écran en conditions lumineuses difficiles.

La luminosité maximale pourrait connaître une nouvelle augmentation, poursuivant la tendance observée ces dernières années.

Malgré la réduction des dimensions du smartphone, Samsung semble avoir réussi à conserver une batterie d'une capacité de 5000 mAh pour le Galaxy S25 Ultra. Cette constance dans la capacité de la batterie, associée à l'efficacité énergétique accrue du nouveau processeur, pourrait se traduire par une amélioration de l'autonomie globale de l'appareil.

En ce qui concerne la recharge, le Galaxy S25 Ultra devrait conserver une puissance maximale de 45W en filaire, similaire à celle des générations précédentes. Bien que cette puissance soit inférieure à celle proposée par certains concurrents, elle offre un bon compromis entre rapidité de charge et préservation de la longévité de la batterie.

Si Samsung maintient son calendrier habituel, le Galaxy S25 Ultra devrait être dévoilé en janvier 2025, probablement au cours de la semaine du 13 janvier.