Samsung innoverait avec un capteur optique intégré sous l’écran pour son prochain Galaxy Z Fold7

Actuellement et depuis quelques générations déjà, le Samsung Galaxy Z Fold6 dispose d’un capteur photo sous l’écran interne. Pourtant, la marque ne le met pas spécialement en avant bien qu’il présente de nombreux avantages dont le principal étant d’offrir une surface complète d’affichage, sans aucune gêne. Mais pour la prochaine itération de son smartphone pliant haut de gamme, le géant sud-coréen pourrait aller plus loin. En effet, cette avancée technologique vise à résoudre les problèmes de qualité d’image et d’expérience utilisateur rencontrés avec les caméras sous l’écran actuelles. Le brevet relayé par le leaker @xLeaks7 sur le réseau social X décrit un dispositif électronique doté d’un panneau d’affichage incluant une caméra sous l’écran, ainsi qu’un circuit intégré de pilotage d’affichage capable d’ajuster la sortie des images dans la zone située au-dessus de la caméra.

Une solution aux défis des caméras sous l’écran

Les caméras sous l’écran (UDC) actuelles présentent souvent des zones avec moins de pixels pour permettre à la lumière d’atteindre le capteur. Cette configuration entraîne des différences notables de qualité d’image et perturbe l’expérience visuelle de l’utilisateur. Le système breveté par Samsung propose une approche novatrice pour surmonter ces obstacles. Le circuit intégré de pilotage d’affichage ajuste la sortie des images dans la zone de la caméra en fonction de leurs valeurs de luminance et de gradation. Cette technologie permet soit d’éteindre les pixels dans la zone de la caméra, soit d’afficher une image différente pour minimiser l’impact visuel de la zone de la caméra, améliorant ainsi l’expérience immersive de l’utilisateur.

Une technologie adaptable aux écrans pliables et enroulables

L’un des aspects les plus intéressants de ce brevet est sa polyvalence. En effet, Samsung, via Samsung Display, envisagerait d’appliquer cette innovation non seulement aux smartphones classiques, mais aussi aux appareils à écrans pliants et enroulables. Cette flexibilité ouvre la voie à une nouvelle génération de dispositifs mobiles offrant une expérience utilisateur encore plus immersive. Le brevet mentionne explicitement que cette technologie peut être mise en œuvre dans divers types d’appareils électroniques, y compris les modèles coulissants, enroulables ou pliants.

Cette innovation s’inscrit dans la tendance actuelle de l’industrie visant à maximiser la surface d’affichage tout en minimisant les éléments perturbateurs tels que les encoches ou les poinçons pour les caméras frontales. Si Samsung parvient à commercialiser cette technologie avec succès, cela pourrait marquer un tournant dans la conception des smartphones. Actuellement, outre les Z Fold, seule la marque ZTE propose, via notamment ses smartphones et ses téléphones de la marque de gaming Red Magic une telle technologie présente, entre autres sur les Red Magic 9 Pro et Red Magic 9S Pro, par exemple.