Samsung prépare le Galaxy S24 FE mais il n’est pas prévu pour tout de suite

La série FE de Samsung a connu des hauts et des bas, notamment avec l'omission du Galaxy S22 FE. Le Galaxy S20 FE portait le nom de code R8. Le Galaxy S21 FE avait pour nom de code R9 et le Galaxy S23 FE était associé au code R11. Le Galaxy S22 FE qui finalement n’est jamais sorti était initialement prévu avec le nom de code R10. Or, un smartphone portant le nom de code R12 vient d’être repéré. Il s’agit donc logiquement du prochain Galaxy S24 FE.

Mystère sur la fiche technique du Galaxy S24 FE

Bien que les détails sur les spécifications du Galaxy S24 FE restent encore inconnus, il est probable que ce modèle intègre certaines des fonctionnalités avancées de la série Galaxy S24, notamment les capacités d'intelligence artificielle Galaxy AI. Ces innovations étaient déjà présentes dans le Galaxy S24 Ultra, et sont désormais disponibles dans d'autres modèles de la marque. Les éditions FE précédentes ont souvent repris des éléments des modèles de l'année antérieure, ce qui pourrait également être le cas pour le Galaxy S24 FE.

La date de sortie du Galaxy S24 FE reste incertaine. Avec le smartphone toujours en phase de développement, il est peu probable qu'il soit lancé avant l'automne 2024. L'agenda de Samsung pour les prochains mois inclut également le lancement de ses smartphones pliants, le Galaxy Flip6 et le Galaxy Z Fold6, prévus pour le début juillet, avant les Jeux Olympiques de Paris. Par la suite, la probable annonce des iPhone 16 après mi-septembre pourraient influencer le calendrier de Samsung. Il est donc envisageable que le lancement du Galaxy S24 FE soit reporté jusqu'à, au mieux, la fin de l’année 2024, voire en début de l'année 2025 sur certains marchés comme ce fût le cas pour le Galaxy S23 FE.

D’ici là, il y a fort à parier que des indiscrétions pourraient nous parvenir sur le design de l’appareil ainsi que sur certains composants de sa fiche technique. Nous relayerons les plus sérieuses.