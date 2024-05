Samsung vous rembourse jusqu’à 150 € d’achat sur son smartphone pliant premium jusqu’à la fin du mois uniquement

Le Samsung Galaxy Z Flip5 se distingue par sa possibilité de le plier horizontalement permettant de gagner de la place, mais aussi de lui octroyer un plus grand écran qu’à un smartphone ordinaire. Cette conception permet donc au Z Flip5 de gagner en compacité, sans sacrifier la puissance de ses composants !

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 5

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz.

: Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz. Processeur : Snapdragon 8+ Gen 2

: Snapdragon 8+ Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de stockage

: Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de stockage Batterie : 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W

: 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W Caméras : Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP

: Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP Système d'exploitation : Fonctionne avec Android 13

: Fonctionne avec Android 13 Connectivité : Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C.

: Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C. Autres fonctionnalités : Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP58 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le Galaxy Z Flip5 est un smartphone impressionnant et novateur, marquant une nouvelle ère dans le monde des smartphones pliants. Sa fiche technique est à couper le souffle, avec un très grand écran Amoled une fois déployé, un processeur Snapdragon 8+ Gen 2 ultra puissant (l’un des plus puissants au monde) et 8 Go de RAM, ainsi qu’un excellent appareil photo équipé de deux capteurs de 12 Mpx.

La meilleure promo pour le Galaxy Z Flip5 est chez Samsung, tout simplement !

En ce moment, pour les French Days, pour l'achat du Galaxy Z Flip5, il vous est possible de le payer en 4 fois sans frais, mais aussi, vous obtenez 100 € de remboursement, ainsi qu’un bonus de reprise de 150 €. Mais ce n’est pas tout car son constructeur Samsung vous offre en plus une montre Galaxy Watch6 Classic !