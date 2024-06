Sans compromis, le plus petit prix de l'iPhone 15 est chez ce marchand pour moins de 700 €

L’iPhone 15, attendu et acclamé comme le smartphone haut de gamme par excellence à la fin de l'année dernière, suscite toujours autant d'intérêt. Les promotions intéressantes pour cet appareil sont particulièrement recherchées. Actuellement, l'iPhone 15 est disponible sur Rakuten pour seulement 699 €, soit une très belle réduction par rapport au prix de vente conseillé par Apple.

Reconnu comme un symbole de la culture populaire, l'iPhone 15, tout comme les autres modèles de la gamme d'Apple, incarne l'excellence en matière de design, de performance et d'innovation technologique. Profitez de cette offre exceptionnelle pour vous procurer l'un des smartphones les plus emblématiques et performants du marché.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Processeur : Puce Apple A16 Bionic

RAM : 6 Go

Caméra principale : 48 MP

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 3877 mAh

L’iPhone 15 offre une fiche technique d'une puissance remarquable tout en restant très pratique. Si vous recherchez un téléphone avec une grande capacité de calcul, mais facile à transporter et utiliser, l’iPhone 15 est un choix idéal comparé à ses modèles supérieurs plus massifs. Il intègre des composants ergonomiques et précis, garantissant une grande réactivité et la capacité de faire tourner les logiciels les plus exigeants, à l'exception de rares applications spécifiques aux modèles Pro.

Le meilleur prix de l’iPhone 15 est chez Rakuten

En ce moment, l’iPhone 15 est donc accessible à moins de 700 € alors que son prix de référence est fixé à 969 €. Il s’agit d’une version importée et neuve, garantie pendant 2 ans !