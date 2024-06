Soldes d'été 2024 : voici l'offre canon de RED By SFR avec 200 Go et la 5G pour moins de 10 €

Un max de data 5G pour un mini prix

Avec ce forfait RED 200 Go, vous allez pouvoir surfer, streamer et partager sans compter. L'enveloppe data de 200 Go en 5G vous permet de profiter pleinement de tous vos contenus préférés en mobilité : vidéos en streaming, jeux en ligne, réseaux sociaux... Tout est possible, sans craindre de dépasser votre forfait !

La 5G est incluse sans surcoût dans cette offre mobile qui est facturée à seulement 9,99 €/mois. Vous pourrez donc profiter des débits ultra-rapides de cette nouvelle technologie, jusqu'à 10 fois plus rapides que la 4G. De quoi télécharger vos séries en un clin d'œil et jouer en ligne avec une réactivité optimale.

Et si jamais vous dépassez les 200 Go (ce qui risque d'être difficile !), pas de panique : vous pourrez toujours souscrire un rechargement supplémentaire de 50 Go pour 10 €. Précisons que ce rechargement est limité à une fois par mois, après quoi l'accès internet sera bloqué.

Les communications illimitées en France et depuis l'Europe

En plus de cette enveloppe data XXL, le forfait RED 200 Go inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Vous pouvez appeler (les fixes comme les mobiles) et envoyer autant de messages que vous le souhaitez, 7j/7 et 24h/24, vers tous les opérateurs.

L'illimité s'applique également pour vos communications depuis l'Union Européenne et les DOM. Cerise sur le gâteau : vous disposez de 27 Go/mois de data à utiliser depuis ces destinations. De quoi rester connecté même en vacances !

Une offre sans engagement ultra-flexible

L'un des autres avantages de ce forfait RED, c'est qu'il est totalement sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier à tout moment, sans frais ni justification. C'est la garantie de pouvoir changer d'opérateur quand bon vous semble si une meilleure offre se présente.

De plus, RED by SFR vous permet de personnaliser votre forfait selon vos besoins. Via l'application RED & Moi ou votre espace client, vous pouvez ajouter ou retirer des options en quelques clics. Besoin de plus de data à l'étranger ? Envie d’appeler plus de destinations étrangères ? Tout se fait en un instant, sans engagement.

Autre bonne nouvelle : vous pouvez conserver votre numéro actuel grâce à la portabilité. RED s'occupe de toutes les démarches auprès de votre ancien opérateur. Vous n'avez rien à faire !

La qualité du réseau SFR au meilleur prix

En optant pour ce forfait RED, vous bénéficiez de la qualité et de la fiabilité du réseau mobile SFR. L'opérateur couvre 99% de la population en 4G/4G+, et étend chaque jour sa couverture 5G. Vous profitez donc d'une excellente qualité de service, que ce soit pour vos appels ou votre connexion internet mobile.

Souscrivez dès maintenant !

Cette offre très alléchante est valable pour toutes les nouvelles souscriptions chez RED By SFR. Mais attention ! Elle est n’est valable que jusqu’au 3 juillet 2024 à 23h59. Pour en profiter, vous devez donc impérativement souscrire avant.