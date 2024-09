TCL 50 Pro NXTPAPER 5G : un smartphone mat devant et brillant derrière

Comme le TCL 40 NXTPaper annoncé il y a tout juste un an maintenant, le TCL 50 Pro NXTPAPER 5G se démarque par son écran NXTPAPER de 6,78 pouces en diagonale. Cette technologie, développée par TCL, vise à offrir une expérience de lecture plus confortable, similaire à celle du papier. L'écran affiche une résolution Full HD+, garantissant une qualité d'image détaillée pour tous types de contenus. Le téléphone dispose d’un bouton poussoir installé sur le profil droit pour passer d’un affichage classique à un mode e-ink permettant de reposer les yeux et d’avoir un écran monochrome ou couleur mat.

La technologie NXTPAPER, selon la marque, permet de réduire la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée du smartphone. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement pertinente par les personnes qui passent beaucoup de temps sur leur appareil, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

En outre, l’un des atouts majeurs de cet écran réside dans sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cette caractéristique assure une fluidité accrue lors du défilement des pages web, de la navigation dans les menus ou encore pendant les sessions de jeu.

Des performances solides pour une utilisation polyvalente

Sous le capot, le TCL 50 Pro NXTPaper 5G embarque un processeur MediaTek Dimensity 6300. Ce choix de puce veut offrir un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique. Le smartphone dispose de 8 Go de mémoire vive (RAM), une quantité suffisante pour assurer un multitâche fluide et une bonne réactivité du système. Si cela ne suffisait pas, notez qu’il est possible d’ajouter 8 Go de mémoire vive supplémentaire en mode virtuel.

En termes de stockage, l'appareil propose une capacité généreuse de 512 Go (seule configuration commercialisée en France). Cette grande quantité d'espace permet aux utilisateurs de stocker de nombreuses applications, photos, vidéos et autres fichiers sans se soucier de manquer de place rapidement.

Le TCL 50 Pro NXTPaper 5G fonctionne sous Android 13, la version récente du système d'exploitation mobile de Google. Cette interface offre de nombreuses fonctionnalités et optimisations, garantissant une expérience utilisateur moderne et sécurisée. TCL promet 2 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, ce qui reste en deçà des ténors du marché comme Samsung ou Google qui offre jusqu’à 7 ans de suivi.

Comme de plus en plus de mobiles actuels, le TCL 50 Pro NXTPaper dispose de plusieurs fonctions d’intelligence artificielle dont la possibilité de résumer des textes, d’obtenir la traduction et d’écrire dans une langue des messages pour se voir automatiquement traduits. Il est aussi possible de se voir proposer des textes assistés et d’avoir des transcriptions de discours ou de présentations orales.

Un module photo polyvalent pour capturer tous les moments

La photographie n'est pas en reste sur ce modèle. Le TCL 50 Pro NXTPAPER 5G est équipé d'un triple module photo à l'arrière. Le capteur principal de 108 mégapixels promet des clichés détaillés, même dans des conditions de luminosité variées. Il est accompagné d'un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels, idéal pour les paysages ou les photos de groupe, ainsi que d'un capteur macro de 2 mégapixels pour les prises de vue rapprochées. À l'avant, une caméra selfie de 32 mégapixels est intégrée, permettant de réaliser des autoportraits de qualité et d'assurer de bonnes performances lors des appels vidéo.

La batterie du TCL 50 Pro NXTPAPER 5G affiche une capacité de 5010 mAh. Le smartphone est compatible avec la charge rapide 33W.

Comme son nom l'indique, le TCL 50 Pro NXTPAPER 5G est compatible avec les réseaux mobiles de cinquième génération. D'un point de vue esthétique, le smartphone est proposé dans un coloris Bleu Minuit avec une surface à l’arrière qui est particulièrement brillante avec un effet de cercle.

Le TCL 50 Pro NXTPAPER 5G est commercialisé au prix de 349 euros.