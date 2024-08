Top 5 des ventes Amazon : Ce smartphone Xiaomi à moins de 110€ cartonne !

Un prix imbattable pour la rentrée

Pour la rentrée, ce smartphone Xiaomi à seulement 125 € est une véritable aubaine. Avec son tarif très abordable, il convient parfaitement à ceux qui recherchent un téléphone de qualité sans exploser leur budget. Que ce soit pour offrir à votre enfant ou pour vous-même, ce modèle représente un excellent rapport qualité-prix.

De plus, il s'agit d'une des meilleures ventes sur Amazon, preuve de sa popularité et de sa fiabilité.

Profitez de cette offre pour vous équiper sans attendre !

Des caractéristiques techniques solides pour un prix mini

Le Xiaomi Redmi 13C est propulsé par un processeur MediaTek Helio G85, le même que celui du Redmi 12C, offrant des performances fiables et une utilisation fluide au quotidien. Côté stockage, le modèle 4 Go est équipé de 128 Go d’espace. Si cela ne suffit pas, vous avez la possibilité d’étendre la capacité de stockage grâce à une carte microSD, pouvant aller jusqu’à 1 To.

Pour l'autonomie, le Xiaomi Redmi 13C est doté d'une batterie de 5000 mAh, vous assurant une longue durée d'utilisation. Bien que la charge soit limitée à 18 watts, une amélioration par rapport aux 10 watts précédents, elle reste en dessous des standards des autres modèles Xiaomi. Le smartphone est compatible avec la 4G, dispose du Wi-Fi 5, ainsi que de la technologie NFC pour les paiements sans contact. Un lecteur d’empreintes digitales est intégré sur le côté du téléphone, et un port audio jack est également présent pour connecter un casque