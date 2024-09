Top 5 sur Amazon : Ce smartphone avec écran AMOLED et 8 Go de RAM est disponible pour à peine plus de 200 € pendant les French Days

Le Xiaomi Redmi Note 13 est l’appareil de « démarrage » de la gamme, c'est-à-dire qu’il arrive en début et est suivi de deux autres modèles légèrement plus puissants, mais plus chers bien entendu. Pour autant, le Redmi Note 13 ne dépareille pas vraiment en proposant des caractéristiques communes avec ses deux comparses.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek dimension 68

Mediatek dimension 68 RAM : 6 à 12 Go de mémoire vive extensibles

6 à 12 Go de mémoire vive extensibles Appareil photo arrière : capteur photo 100+2 mégapixels

capteur photo 100+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Avec son écran Amoled, 8 Go de RAM, et une batterie de 500 mAh, le Xiaomi Redmi Note 13 en a sous le coude. Et si vous pouvez le trouver en version 4G (à moins d’avoir un besoin absolu et nécessaire de la 5G) eh bien, vous avez la possibilité de faire descendre très bas le prix de cet appareil, malgré d’excellentes performances et de telles caractéristiques.

En un sens, le Redmi Note 13 de Xiaomi est la preuve qu’aujourd’hui il n’y a plus du tout besoin de se tourner forcément vers un haut de gamme pour être satisfait.

Où le trouver au meilleur prix ?

Si c’est sur Amazon qu’il arrive en 5e position, ce n’est pourtant pas là où vous pouvez trouver sa meilleure offre en ce moment. La palme revient à Cdiscount, qui est en plus un partenaire de la première heure des French Days ! Affiché pour 203 € seulement au moment où nous écrivons ses lignes, et peut-être qu'il baissera encore !

D’autant plus que Cdiscount est une plateforme de vente en ligne qui a de quoi rassurer grâce à une expertise et une image de marque de qualité. Garantie, livraison, tout est là pour acheter dans les meilleures conditions.