Toutes les images de la série Xiaomi Redmi Note 14 Pro lâchées avant l’heure

Le constructeur Xiaomi a partagé les premières images officielles de ses prochains Redmi Note 14 Pro et Pro+. Le constructeur mise sur un nouveau design pour sa gamme phare, avec notamment un module photo repensé. Ainsi, le Redmi Note 14 Pro+ arbore un îlot photo elliptique placé au centre de la face arrière. Cet élément est protégé par une plaque de verre, offrant un aspect plus premium. Le modèle Pro standard conserve une disposition similaire pour les capteurs, mais sans le dôme en verre. Les deux appareils se distinguent par leurs coloris. Le Redmi Note 14 Pro+ sera proposé dans un élégant « Mirror Porcelain White », une teinte blanche réfléchissante au rendu sophistiqué.

Le Redmi Note 14 Pro sera quant à lui disponible en « Phantom Blue » et « Twilight Purple », deux nuances plus audacieuses avec des effets de dégradé.

Autre évolution notable, les deux smartphones adopteront un écran incurvé sur les bords, avec une perforation centrale pour la caméra frontale. Ce choix rapproche la gamme Redmi Note des modèles plus haut de gamme de la marque.

Des performances techniques revues à la hausse

Au-delà du design, Xiaomi promet des améliorations significatives pour sa série Redmi Note 14 Pro. Le fabricant met l'accent sur trois axes majeurs : la résistance, l'étanchéité et le support logiciel. Les Redmi Note 14 Pro et Pro+ bénéficieront d'une certification IP68, garantissant une protection accrue contre l'eau et la poussière. Rappelons que jusqu’ici seul le modèle Pro+ de la génération précédente disposait de cette certification. Xiaomi évoque également une meilleure résistance aux chutes, laissant présager l'utilisation de matériaux plus robustes.

Côté photo, le Redmi Note 14 Pro+ sera équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et une ouverture f/1.6. Un second objectif de 60 mm f/2.2 est également mentionné, probablement pour les prises de vue en mode portrait. Le modèle Pro standard conservera lui aussi un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique. Les rumeurs évoquent l'intégration du nouveau processeur Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm pour le Redmi Note 14 Pro. Cette puce gravée en 4 nm promet des gains de performances de l'ordre de 20% pour le CPU et 40% pour le GPU, tout en réduisant la consommation énergétique de 12%. Le modèle Pro+ pourrait quant à lui opter pour une puce MediaTek, possiblement le Dimensity 7350.

Une sortie imminente attendue en Chine

Xiaomi n'a pas encore communiqué de date précise pour le lancement de sa série Redmi Note 14 Pro. Cependant, les nombreuses fuites et teasers laissent penser que la présentation officielle est imminente. Le marché chinois devrait être servi en premier, probablement dès la fin du mois de septembre. Pour les autres régions, dont l'Europe, il faudra sans doute patienter quelques semaines supplémentaires. Xiaomi a l'habitude d'échelonner les sorties de ses produits selon les marchés.