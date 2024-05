Un aperçu en photo du smartphone pliant Motorola Razr 50 Ultra avant son lancement

Après un excellent smartphone pliant au format clapet qui n’arrive malheureusement pas à trouver son public face au modèle Samsung qui reste l’une des références dans ce segment de marché encore naissant, le Razr 40 Ultra dont vous pouvez lire notre test complet, va prochainement être remplacé par le Razr 50 Ultra. Il y a plusieurs mois déjà un premier visuel était apparu sur la toile.

Le design de ce dernier resterait fidèle à son prédécesseur avec, toutefois, quelques améliorations notables. Si on en croit les photos publiées par le site 91mobiles.com, il semble que l’appareil photo arrière conserve son agencement horizontal à double capteur et que l'emblématique logo Razr soit toujours présente sur la partie basse du téléphone lorsqu’il est ouvert. Bien entendu, il est équipé d’une charnière pliante centrale permettant d’obtenir un format particulièrement compact lorsqu’il est replié. La partie supérieure du téléphone (ou sa face avant) semble présenter un grand écran secondaire servant d’affichage pour les notifications, voire plus.

Sur la façade, le Razr 50 Ultra serait prévu avec un poinçon central pour la caméra selfie et des bordures réduites autour de l'écran pour un look plus épuré. Les boutons de volume et le bouton de mise en veille seraient placés sur le bord droit de l'appareil. Ce dernier servirait toujours de lecteur d’empreintes digitales pour authentifier le propriétaire de l’appareil et ainsi déverrouiller le mobile ou autoriser certaines transactions bancaires, par exemple.

Options de stockage et disponibilité des couleurs

Le Razr 50 Ultra devrait être proposé dans une configuration de 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage, parmi d'autres options. Les consommateurs pourraient choisir entre plusieurs couleurs attrayantes telles que le bleu, l'orange et le vert

Le nouveau modèle a reçu plusieurs certifications, dont celle du Bureau of Indian Standards (BIS) et de l'EEC, confirmant sa conformité aux exigences réglementaires et préparant le terrain pour son introduction sur différents marchés. Le numéro de modèle XT-24510-3 a été spécifiquement identifié, bien que des différences de numérotation puissent indiquer des variantes régionales ou de stockage. Ce numéro correspond à des rapports antérieurs attribuant au Razr 50 Ultra le nom de code interne "Gory".

L'obtention de la certification BIS suggère une sortie prochaine en Inde, bien que les spécifications matérielles complètes restent un mystère. En tant qu'offre haut de gamme, le Razr 50 Ultra est attendu pour succéder dignement au Razr 40 Ultra, en s'appuyant sur les fondations déjà solides de son prédécesseur.

Avec ce modèle, Motorola espère séduire un public plus large qu’avec le Razr 40 Ultra, pour autant, la marque ne devrait pas proposer un tarif spécialement abordable pour ce modèle haut de gamme et nous verrons s’il est accompagné d’une déclinaison moins chère qui ferait suite au Razr 40 qui n’a pas eu le succès escompté.