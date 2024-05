Un iPhone 14 Pro reconditionné en France à prix cassé en ce moment !

L'iPhone 14 Pro n'est plus disponible sur le site officiel d'Apple, mais vous pouvez toujours le trouver en version reconditionnée. Cependant, il n’est pas toujours simple de savoir vers qui se tourner pour un reconditionnement de qualité, on peut parfois avoir l’impression de jouer à la loterie.

Ce n’est pas le cas de CertiDeal, un marchand spécialisé dans le reconditionnement qui a réussi à nous convaincre grâce à un argument fort : ses appareils sont reconditionnés en France. Cela permet un suivi, et donc de s’assurer en tant qu’acheteur que le produit livré est de qualité.

Caractéristiques technique de l'iPhone 14 Pro

Écran : OLED 120 hz, de 6,1 pouces

OLED 120 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 3200 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

L’iPhone 14 Pro est un smartphone puissant qui propose un savoir-faire véritable en termes d’optimisation. La fiche technique de l’appareil ne semble pas incroyable, et pourtant, c’est tout l’inverse.

Il faut dire que le constructeur Apple n’a pas besoin de proposer des composants faisant belle figure sur une fiche de caractéristiques, pour proposer parmi les meilleurs appareils du marché, l'iPhone 14 Pro étant par ailleurs l’un des meilleurs iPhone.

Un iPhone 14 Pro à prix cassé

L’iPhone 14 Pro est disponible dès moins de 800 € sur CertiDeal avec un reconditionnement en France et certifié avec une batterie en excellent état et de multiples tests avant mises sur le marché. Vous avez en plus deux ans de garantie sur l’appareil et il est possible de payer jusqu’en 4 fois.