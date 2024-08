Un iPhone pliable ? Voici à quoi s'attendre

Il n’est jamais trop tard…

Selon de récentes fuites rapportées notamment par le journal TheInformation, Apple travaillerait activement sur un iPhone pliable dont la sortie serait prévue pour 2026. Si cette information se confirme, cela signifierait que la marque américaine entrerait sur le marché des smartphones pliables avec près de 7 ans de retard par rapport à son principal concurrent Samsung, qui a lancé le premier Galaxy Fold en 2019.

Un retard qui ne surprend pas forcément les plus fins observateurs ; Apple nous a en effet habitué à ne pas forcément se positionner en pionnier.

Un design à clapet plutôt qu'un livre

Contrairement à ce que certains adeptes de la marque auraient pu l’espérer, Apple aurait opté pour un design à clapet similaire au Galaxy Z Flip de Samsung, plutôt qu'un format livre comme le Galaxy Z Fold. Ce choix pourrait s'expliquer par une volonté de proposer un appareil plus compact et plus facile à manipuler au quotidien.

Des défis techniques à relever

La conception d'un smartphone pliable pose de nombreux défis techniques, notamment en ce qui concerne la durabilité de l'écran et la gestion de la charnière. Apple chercherait notamment à éliminer complètement la marque du pli laissée sur l'écran lorsqu'il est ouvert, un défi que même les constructeurs les plus expérimentés n'ont pas encore réussi à relever.

Une année 2026 placée sous le signe du pliable chez Apple

Il semblerait que 2026 soit une année charnière pour Apple dans le domaine des appareils pliables. En effet, outre l'iPhone pliant, des rumeurs font également état du lancement d'un iPad et d'un MacBook pliables la même année. Cette stratégie pourrait permettre à Apple de créer un véritable écosystème d'appareils pliables, offrant une expérience utilisateur cohérente et innovante.

Quelles fonctionnalités attendre du premier iPhone pliable ?

Bien qu’il n’y ait encore que peu très peu de détails disponibles, on peut s'attendre à ce que l'iPhone pliable intègre les dernières innovations d'Apple en matière de :

Puissance de traitement, avec une puce A-Series optimisée ;

Photographie, avec un système de caméras avancé ;

Affichage, avec un écran OLED flexible de haute qualité ;

Autonomie, avec une batterie adaptée au format pliable.

Un prix probablement élevé

Comme pour tout nouveau produit Apple, et particulièrement pour une technologie aussi avancée, il faut s'attendre à un prix de lancement élevé. L'iPhone pliable pourrait facilement se positionner comme le modèle le plus cher de la gamme, dépassant potentiellement la barre des 2000 euros.

Quel impact sur le marché des smartphones pliables ?

L'arrivée d'Apple sur le marché des smartphones pliables pourrait avoir un impact significatif sur l'ensemble du secteur. Avec sa capacité à créer des tendances et son énorme base d'utilisateurs fidèles, le géant américain pourrait rapidement devenir un acteur majeur de ce segment, poussant ses concurrents à innover davantage.