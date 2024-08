Un retour à la normale ? Le Pixel 7a, et son appareil photo puissant, est enfin proposé à meilleur prix que son aîné et ça fait plaisir !

Le Pixel 7a est un smartphone du constructeur Google qui propose une expérience complète, que ce soit en termes de performances, d'autonomie, de photographies, mais aussi de confort de visionnage avec son bel écran. Idéal pour ceux qui recherchent un nouveau smartphone, mais sans besoin « précis », hormis un petit prix et de bonnes performances.

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go

Options de stockage de 128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 se distingue par des caractéristiques techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne son appareil photo et son écran, qui sauront séduire les amateurs de technologie. Mais ce qui le rend vraiment unique, c’est sa puce Google Tensor 2 qui lui offre de très bonne performances pour son prix.

Conçue par Google, cette puce garantit une optimisation exceptionnelle et une ergonomie particulièrement agréable, offrant ainsi des performances accrues. C'est grâce à ce processeur que le Pixel 7 parvient à offrir une expérience utilisateur à la fois fluide et intuitive, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent un smartphone performant et polyvalent, mais sans avoir besoin d'une utilisation très précise.

Quelle offre pour le Google Pixel 7a en ce moment ?

Disponible à 300 € sur Rakuten, le Pixel 7a est actuellement l'un des meilleurs choix parmi les modèles Google. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone offrant un excellent appareil photo tout en étant polyvalent, ce modèle est fait pour vous. Il combine performance et qualité, ce qui en fait une option idéale pour ceux qui veulent un appareil complet à un prix attractif.