Voici où se procurer le Galaxy S24 Ultra au meilleur prix dans les meilleures conditions

Achetez votre Galaxy S24 Ultra à moins de 890 € !

Modèle premium de la famille des Galaxy S24, le Samsung Galaxy S24 Ultra est actuellement le nec plus ultra de la marque coréenne sur le marché des smartphones classiques.

Un appareil aussi puissant que performant qui vaut tout de même son pesant d’or : 1469 € pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne !

Mais pas de panique ! Avec l’offre de ce marchand Rakuten, vous pouvez économiser 39% de ce prix ; soit la bagatelle de 580 € ! Au final, votre Galaxy S24 Ultra 256Go neuf vous revient donc à seulement 888,99 €.

Un prix exceptionnel que vous ne trouverez chez aucun autre vendeur. Ceci d’autant plus qu’aucune condition particulière n’est imposée pour en profiter. Mieux, l’appareil est livré gratuitement chez vous, avec une garantie de 2 ans.

Enfin, si vous ne souhaitez pas débourser cette somme au comptant, la possibilité vous est offerte de payer en plusieurs fois (jusqu’à 10 fois) avec l’une des offres de financement proposées lors du règlement.

Galaxy S24 Ultra, le smartphone qui repousse les limites de l’innovation

Doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 nits, le Galaxy S24 Ultra offre une expérience visuelle exceptionnelle.

Son appareil photo révolutionnaire de 200 mégapixels capture chaque détail avec une netteté exceptionnelle, tandis que le zoom optique 5x vous rapproche de l'action comme jamais auparavant. Immortalisez vos meilleurs moments en vidéo 8K pour des souvenirs d'une qualité cinématographique.

Propulsé par le processeur Snapdragon 8 Gen 3, le Galaxy S24 Ultra offre des performances fulgurantes pour tous vos usages, du multitâche aux jeux les plus exigeants. De plus, sa batterie longue durée de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 45W vous accompagne toute la journée sans compromis.

Côté design, ce smartphone haut de gamme est conçu avec un cadre en titane ultra-résistant et est protégé par le Corning Gorilla Armor. Il allie ainsi robustesse et élégance.

De plus, le S Pen intégré décuple votre productivité et libère votre créativité.