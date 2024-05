Vous allez adorer ces deux promos spéciales French Days : 70Go à 6,99€ et 150Go à 9,99€ !

Découvrez le nouveau forfait spécial French Days à prix mini

Cdiscount Mobile se prête au jeu des French Days en proposant des offres promotionnelles qui permettent aux Français de faire des économies sur le poste budgétaire de téléphonie mobile. En effet, l'opérateur a lancé à l'occasion de cet évènement un forfait spécial avec 70Go de data valables en France métropolitaine au prix doux de 6,99€ par mois. Ce tarif plus qu'avantageux est valable même après la première année d'abonnement !

Ce forfait économique est disponible toute la période des French Days, à savoir jusqu'au mardi 7 mai prochain inclus.

En plus des 70Go, l'opérateur vous octroie 10Go pour que vous puissiez rester connecté lors de vos séjours au sein des pays de l'Union européenne, des départements d'outre-mer, mais aussi depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

Bien entendu, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble où que vous soyez en Europe (UE/DOM).

Sans engagement, les forfaits de Cdiscount Mobile vous permettent de rester libre de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Optez pour plus de data à moins de 10€

Vous avez des besoins importants en gigas ? Alors, vous pouvez opter pour le forfait illimité qui fournit le plus de data sans dépasser le seuil mensuel de 10€. Il s'agit du forfait sans engagement à 9,99€ par mois. Vous disposerez de 150Go pour surfer sur le web en toute sérénité depuis la France métropolitaine et pourrez utiliser jusqu'à 14Go lorsque vous vous déplacez à travers l'UE et les DOM.

Tous les appels, SMS et MMS émis depuis l'ensemble des zones précitées bénéficieront également de l'illimité.

Enfin, notez que pour toute souscription aux forfaits 70Go et 150Go, vous profiterez d'un avantage supplémentaire : la carte SIM à 1€ seulement !