Xiaomi 14T Pro : les dernières fuites dévoilent un smartphone haut de gamme prometteur

Selon les informations publiées par le site Mysmartprice, au cœur du Xiaomi 14T Pro se trouve le processeur MediaTek Dimensity 9300+. Ce choix de SoC (System on Chip) n'est pas anodin, car il promet des performances élevées pour le smartphone. Les résultats des tests Geekbench 4.4 sont particulièrement impressionnants, avec un score de 9 369 points en single-core et 26 083 points en multi-core. Ces chiffres placent le Xiaomi 14T Pro parmi les appareils les plus puissants du marché.

La présence de 12 Go de RAM vient compléter cette configuration musclée, offrant une capacité de multitâche confortable pour les utilisateurs les plus exigeants. Le smartphone fonctionnera sous Android 14, la dernière version du système d'exploitation mobile de Google, garantissant ainsi l'accès aux fonctionnalités les plus récentes.

Un écran de haute qualité pour une expérience visuelle immersive

L'écran du Xiaomi 14T Pro ne devrait pas décevoir les amateurs de multimédia. Selon les informations disponibles, il mesurerait 6,67 pouces et afficherait une définition de 2712 x 1220 pixels. Cette résolution élevée promet une netteté et une clarté remarquables pour tous les contenus affichés. L'un des points forts de cet écran serait son taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cette caractéristique, généralement appréciée des joueurs, offre une fluidité accrue dans les animations et les défilements, rendant l'utilisation du smartphone plus agréable au quotidien.

Bien que les détails précis de la configuration photo du Xiaomi 14T Pro ne soient pas encore connus, plusieurs éléments laissent présager une expérience photographique de qualité. Le smartphone devrait notamment intégrer un téléobjectif dédié, permettant de réaliser des zooms optiques sans perte de qualité. De plus, un partenariat avec la célèbre marque d'optique Leica est évoqué. Cette collaboration, déjà présente sur d'autres modèles haut de gamme de Xiaomi, pourrait se traduire par une optimisation des algorithmes de traitement d'image et potentiellement par l'utilisation d'optiques Leica.

Xiaomi 13T Pro

Des fonctionnalités premium pour un usage polyvalent

Le Xiaomi 14T Pro semble vouloir se positionner comme un smartphone premium à part entière. Contrairement à son équivalent chinois, le Redmi K70 Ultra, il pourrait bénéficier de capacités de recharge sans fil. Cette fonctionnalité, très appréciée des utilisateurs, offre une plus grande flexibilité dans la recharge quotidienne de l'appareil. La résistance à l'eau et à la poussière n'a pas été oubliée, avec une certification IP68 attendue. Cette norme garantit une protection efficace contre les éclaboussures et l'immersion temporaire, rassurant les utilisateurs sur la durabilité de leur investissement.

Si Xiaomi suit le calendrier de lancement de l'année précédente, le 14T Pro pourrait être présenté dès le mois de septembre. Cette sortie interviendrait dans un contexte de forte concurrence sur le marché des smartphones haut de gamme et notamment face à la nouvelle série des iPhone 16.