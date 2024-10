Xiaomi 15 Pro, le design se confirme

Le Xiaomi 15 Pro devrait être prochainement annoncé par la marque. Plusieurs fuites le concernent notamment en ce qui concerne ses capteurs photo et son design, plus récemment. L'élément le plus frappant des images révélées est sans conteste le design du module photo. Il est clair que l’appareil est inséré dans une coque afin de cacher le design de son îlot de capteurs photo, au dos. L’agencement des modules semble confirmer le rendu qui a été publié il y a quelques jours. Xiaomi semble avoir opté pour une approche audacieuse avec des caméras installés en carré.

Un détail intéressant est le positionnement du flash LED. Contrairement à de nombreux smartphones qui l'intègrent directement dans le module principal, Xiaomi a choisi de le placer à l'extérieur de l'îlot de caméras. Cette décision de design pourrait avoir des implications pratiques, comme une meilleure dissipation de la chaleur ou une réduction des reflets parasites lors de la prise de vue.

Il est tout à fait possible que le téléphone soit bien le futur Xiaomi 15 Pro étant donné que la personne qui le tient n’est autre que le vice-président du groupe Xiaomi, Wang Xiaoyan.

Des capteurs à la hauteur

Toujours concernant le module photo, Xiaomi mise beaucoup sur son partenariat avec Leica, comme pour les récents Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro. Le Xiaomi 15 Pro pourrait embarque un module téléobjectif de 50 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 5x et gérant également les prises de vue de type macro.

Il serait accompagné d’un capteur de 50 mégapixels ouvrant à f/1.4, permettant ainsi de capturer un maximum de lumière, ce qui est un avantage notamment lorsque la scène est peu éclairée. Pour compléter cette configuration, le mobile pourrait disposer d’un dernier capteur de 50 mégapixels qui serait dédié aux prises de vue en mode ultra grand-angle. Le capteur à selfie serait un module de 32 mégapixels.

Quelles autres caractéristiques pour le Xiaomi 15 Pro ?

Le smartphone pourrait supporter la recharge sans fil à 80W et se charge branché avec une puissance maximale de 90W. Le mobile aurait un écran incurvé sur les 4 côtés d’une diagonale de 6,78 pouces avec une dalle AMOLED et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait animé par le Soc Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4) avec 16 Go de mémoire vive et jusqu’à 1 To d’espace de stockage. Il pourrait profiter de 5 années de mises à jour pour le système et la sécurité.