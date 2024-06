Xiaomi est maintenant l'un des top 3 constructeur en Europe, et c'est notamment grâce à ce smartphone avec écran Amoled pour les petits budgets

Xiaomi a enfin réussi à atteindre Samsung et Apple en atteignant les 6e et 9e places des smartphones les plus vendus en Europe avec les Redmi 13C et Redmi Note 13. C’est sur ce dernier que nous allons nous concentrer dans cet article, car il propose d’après nous un meilleur rapport qualité-prix pour un prix assez proche puisqu’il ne coûte que 40 € de plus sur le site de son constructeur.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek dimension 68

Mediatek dimension 68 RAM : 6 à 12 Go de mémoire vive extensibles

6 à 12 Go de mémoire vive extensibles Appareil photo arrière : capteur photo 100+2 mégapixels

capteur photo 100+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 est le premier modèle des Redmi Note de cette année en termes de prix, c’est-à-dire qu’il est le moins cher, et pourtant, il propose un écran Amoled, 6Go de RAM et un excellent appareil photo ! Il propose également une batterie qui lui permet de durée longtemps sans avoir besoin d'être rechargée, une faculté très utile de nos jours où les applications sont de plus en plus gourmandes.

Où se procurer le Redmi Note 13 de Xiaomi ?

En ce moment, la meilleure offre que nous pouvons trouver pour ce modèle est sur Amazon, tout simplement. L’appareil est proposé pour 151 € et il s’agit d’un « Choix d’Amazon », ce qui veut dire que le produit est validé directement par la plateforme !

En un sens, on peut dire que ce sont déjà les soldes, alors qu'elles ne commencent que mercredi !