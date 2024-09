Xiaomi Mix Flip arrive, le Samsung Galaxy Z Flip6 peut trembler

Comme ses concurrents directs, les Samsung Galaxy Z Flip6 et Motorola Razr 50 Ultra, le Xiaomi Mix Flip adopte un format pliant à clapet, permettant de profiter d'un grand écran tout en conservant un appareil compact une fois replié. Lorsqu'il est fermé, le smartphone affiche une épaisseur de seulement 7,62 mm (hors capteurs), ce qui le rend facile à glisser dans une poche.

Son poids est de 192 grammes et il est décliné en noir ou en violet. Le boîtier arbore des lignes épurées et modernes, avec un module photo rectangulaire à l'arrière qui abrite les capteurs principaux. La charnière, élément crucial pour ce type d'appareil, est fabriquée en acier inoxydable. Selon la marque, elle a été conçue pour résister à 500 000 pliages, ce qui devrait assurer une durabilité satisfaisante.

Des écrans de haute qualité

Le Mix Flip du constructeur Xiaomi est doté de deux écrans aux caractéristiques impressionnantes. À l'extérieur, on trouve un écran AMOLED de 4,01 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 700 cd/m² pour un usage normal, un pic de 1600 cd/m² et jusqu’à 3000 cd/m² sous certaines conditions. Cet écran permet d'accéder rapidement aux notifications et à certaines fonctionnalités sans avoir à ouvrir le téléphone. Une fois déplié, on profite d'un grand écran interne LTPO AMOLED de 6,86 pouces.

Celui-ci offre également une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité optimale dans toutes les situations. Sa luminosité maximale atteint 3000 cd/m², ce qui devrait assurer une excellente lisibilité même en plein soleil. On peut compter sur une compatibilité avec les formats vidéo HDR10+, Dolby Vision pour une très belle expérience lors du visionnage des films ou des séries sur les différentes plateformes de streaming.

Pour alimenter son Mix Flip, Xiaomi a opté pour le processeur Snapdragon 8 Gen 3, l'un des plus puissants du marché. Cette puce est épaulée par 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage interne, offrant ainsi des performances élevées et une capacité de stockage généreuse. Le smartphone fonctionne sous HyperOS, le nouveau système d'exploitation de Xiaomi basé sur Android 14. Cette interface promet une expérience utilisateur fluide et personnalisable, adaptée au format pliant de l'appareil.

Un équipement photo polyvalent

En matière de photographie, le Xiaomi Mix Flip s'équipe d'un double module à l'arrière. Le capteur principal de 50 mégapixels est accompagné d'un téléobjectif 2x, également de 50 mégapixels. Cette configuration devrait permettre de capturer des clichés de qualité dans diverses situations, avec la possibilité de réaliser un zoom optique 2x sans perte de qualité. Il peut compter sur une optimisation réalisée par les équipes de Leica, à l’image des autres mobiles haut de gamme de la marque dont les récents Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro, par exemple.

Pour les selfies et les appels vidéo, une caméra frontale de 32 mégapixels est intégrée à l'écran interne. Le format pliant du smartphone offre également la possibilité d'utiliser les capteurs principaux pour les autoportraits, en utilisant l'écran externe comme viseur.

Autonomie et connectivité

La batterie du Xiaomi Mix Flip affiche une capacité de 4780 mAh, ce qui devrait lui assurer une autonomie confortable pour une utilisation quotidienne. La charge rapide 67W permet de recharger rapidement l'appareil lorsque nécessaire. Notez que le smartphone prend en charge la charge sans fil, une fonctionnalité toujours intéressante.

En termes de connectivité, le Mix Flip est bien équipé avec le support du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4 et du NFC. Ces technologies assurent des transferts de données rapides et une compatibilité avec les derniers accessoires sans fil. Xiaomi a fixé le prix de lancement du Mix Flip à 1299 euros en France.