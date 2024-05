Xiaomi Poco F6 Pro : fuites sur son design, quelques caractéristiques pour une annonce à venir prochainement

Le Poco F6 Pro, repéré sous le numéro de modèle "23113RKC6G", fait déjà l'objet de comparaisons avec son prédécesseur, le Poco F5 Pro. Selon des informations diffusées par Equal Leaks sur la plateforme Telegram et corroborées par diverses certifications, ce smartphone est attendu comme étant un Redmi K70 renommé. Cette stratégie n'est pas nouvelle pour la marque qui cherche à optimiser ses lancements sur différents marchés et propose ainsi des appareils qui sont ensuite baptisé différemment après leur sortie en Chine.

Le Poco F6 Pro se distinguerait par un écran AMOLED de 6,4 pouces, légèrement plus petit que les 6,67 pouces du modèle Redmi K70, mais maintiendrait une qualité d'affichage élevée avec une définition WQHD+ et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. La luminosité maximale annoncée est impressionnante : 4000 cd/m² (sous certaines conditions), promettant une excellente visibilité même en conditions de forte luminosité.

Une puissance adaptée aux jeux

Sous le capot, le Poco F6 Pro serait équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Bien que légèrement moins puissant que le Poco F6 dont certaines rumeurs circulent déjà qui intègrerait un Snapdragon 8s Gen 3, la version Pro excellerait particulièrement dans les applications de jeu grâce à son processeur graphique Adreno 740, supérieur à l'Adreno 735 du modèle standard.

Pour soutenir ces performances, le téléphone serait muni d'une robuste batterie de 5000 mAh, compatible avec le système de charge rapide à 120 Watts de Xiaomi, assurant une recharge efficace en peu de temps. De plus, le modèle proposerait une configuration unique de 16 Go de RAM et 1 To de stockage, suggérant que d'autres configurations pourraient être disponibles.

Design et autres spécifications

Le design du Poco F6 Pro ne passe pas inaperçu avec une finition marbrée au dos et une bordure en aluminium. Il pèserait 209 grammes et disposerait d’un triple capteur photo de 50 mégapixels chacun à l'arrière, complété par des appareils photos ultra-large et macro de moindres résolutions.

Quant au système d'exploitation, le téléphone fonctionnera sous MIUI 14, la surcouche de Xiaomi basée sur Android, offrant une expérience utilisateur fluide et personnalisable. Les premiers tests de GeekBench montrent des scores de 1421 en single-core et 5166 en multi-core, révélant une performance respectable, bien que le score single-core soit surprenant pour un appareil de cette gamme.

Avec son lancement imminent qui pourrait être organisé à Dubaï, à la fin du mois de mai, le Poco F6 Pro pourrait être une option intéressante pour les amateurs de jeux sur mobile cherchant un appareil performant à un prix compétitif. Il est prévu que le smartphone fasse son apparition sur les marchés internationaux dès juin.