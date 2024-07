Xiaomi pourrait bientôt simplifier la désactivation des publicités sur ses smartphones

Lors des tests des smartphones Xiaomi, nous pestons régulièrement sur le fait que la marque s’obstine à intégrer de (très) nombreuses applications qui ne servent pas à grand-chose aux utilisateurs si ce n’est d’obtenir des prix plus abordables que la concurrence grâce aux accords commerciaux passés avec les différents éditeurs de ces programmes. S’il existe des solutions pour minimiser l’impact lors de l’usage des téléphones de la marque chinoise, leur désactivation complète reste pour l'instant un parcours du combattant nécessitant de fouiller dans les paramètres de chaque application système. Toutefois, nous apprenons que Xiaomi semble avoir pris la mesure de l'une des principales critiques adressées à ses smartphones, donc l'omniprésence des publicités intégrées à ses surcouches logicielles MIUI et HyperOS. Si la marque a progressivement réduit leur nombre ces dernières années,

Ce processus de désactivation complète pourrait être simplifié drastiquement. Selon des captures d'écran obtenues par le site SmartPrix, la dernière version en développement d'HyperOS intégrerait un bouton intitulé "publicités dans les applications système". Situé dans le menu des paramètres, il permettrait de désactiver en un clic l'ensemble des publicités diffusées par les applications préinstallées.

Une fonctionnalité encore en développement

Cette option, repérée sur un Xiaomi 13 Pro équipé d'une version de test d'HyperOS, n'est pas encore finalisée. On ignore notamment si elle sera réservée à HyperOS ou si elle sera également déployée sur les appareils fonctionnant sous MIUI. Sa date de disponibilité n'est pas non plus connue.

Son implémentation soulève également des questions sur le modèle économique de Xiaomi. Comme évoqué, l'intégration de publicités dans le système permet en effet au constructeur de proposer des smartphones à des tarifs particulièrement agressifs. Leur suppression pourrait donc avoir un impact sur les prix pratiqués par la marque. Xiaomi va donc devoir trouver le juste équilibre entre la nécessité de générer des revenus et la volonté d'offrir une expérience utilisateur optimale. Si les publicités système ont sans conteste contribué à la croissance de la marque, elles sont aussi régulièrement pointées du doigt comme une source de frustration par de nombreux utilisateurs et de testeurs dont votre serviteur. Une telle décision pourrait inciter d'autres constructeurs pratiquant l'intégration de publicités, comme Realme ou Oppo (mais dans une moindre mesure), à proposer des options similaires.

Contacté, Xiaomi n'a pas souhaité commenter ces informations. Il faudra donc attendre une communication officielle de la marque et les prochains modèles pour savoir si et quand ce bouton de désactivation des publicités sera effectivement proposé aux utilisateurs.