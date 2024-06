Xiaomi Redmi Note 13 Pro VS Samsung Galaxy A55, quel smartphone milieu de gamme propose le meilleur rapport qualité prix ?

Cette année à vu l’émergence de deux mastodontes, venus succéder à des bestsellers de 2023 : les Galaxy A54 de Samsung et Redmi Note 12 pro de Xiaomi. Ces deux smartphones sont donc remplacés respectivement cette année par les Galaxy A55 et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Deux excellents appareils qui proposent une fiche technique pas si éloignée.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

De son côté, le Galaxy A55 est un smartphone qui brille notamment grâce à son écran Super Amoled, une technologie plutôt rare qui surpasse même certains haut de gamme. Un argument de taille qui a largement de quoi faire pencher la balance en sa faveur si vous êtes particulièrement en recherche de belles images et de fluidité lors de l’utilisation.

On peut également souligner que l’écosystème de Samsung est très utile et complet, ce qui permet de brancher différents appareils de la marque et de les utiliser de manière très fluide.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : jusqu'à 16 Go de mémoire vive extensibles

jusqu'à 16 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5100 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro a une appétence un peu plus prononcée pour son appareil photo avant avec les 200 Mpx de son objectif principal. Ses performances sont à peu près similaires, mais il existe en version 4G ou 5G, ce qui peut faire toute la différence, le Galaxy A55 n’étant qu'en 5G. Pourquoi est-ce important, eh bien parce que la version 4G du Redmi Note 13 Pro devient un meilleur rapport qualité prix !

En version 5G, il a également une batterie un peu plus puissante et propose une charge rapide de 67 W contre 25 !

Pour aller plus loin dans le détail !

Si on veut aller dans des considérations un peu plus pointues, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G présente plusieurs avantages sur son rival : une luminosité maximale 32 % plus élevée (1321 contre 1000 nits), 33 % de RAM supplémentaire (16 Go au maximum contre 12 Go). Il offre également une densité de pixels 14 % supérieure (446 contre 390 PPI), pèse 26 grammes de moins, et inclut un port audio jack de 3,5 mm ainsi qu'un port infrarouge intégré !

En revanche, le Samsung Galaxy A55 5G se distingue par une autonomie de batterie 32 % plus longue (26:41 contre 20:13 heures), une version Bluetooth plus récente (v5.3), un stockage extensible via carte MicroSD jusqu'à 1024 Go, un corps étanche (classification IP67), une mémoire plus rapide (LPDDR5 3200 MHz), des performances 22 % supérieures dans le benchmark AnTuTu (734K contre 600K), une compatibilité avec les réseaux sans fil Wi-Fi 6, deux emplacements pour cartes SIM, et une caméra frontale capable d'enregistrer des vidéos en 4K.