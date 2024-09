Xiaomi se lance (aussi) dans la course aux puces pour smartphones

Cette initiative place Xiaomi dans le cercle restreint des fabricants de smartphones qui conçoivent leurs propres processeurs. Jusqu’à présent, seules quelques entreprises comme Apple, Samsung, Google et Huawei avaient fait le choix de développer en interne leurs puces pour smartphones. Cette décision stratégique de Xiaomi pourrait avoir des répercussions importantes sur l’industrie mobile et sur la compétitivité de la marque à l’échelle internationale.

Les informations concernant cette nouvelle puce sont encore peu documentées, mais plusieurs sources fiables ont déjà révélé certains éléments clés. Selon un rapport de TrendForce publié en juin, Xiaomi aurait noué un partenariat avec Unisoc pour développer un processeur gravé en 4 nanomètres. Cette collaboration marque une étape importante dans la stratégie de Xiaomi visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes de puces.

Plus récemment, le leaker réputé Yogesh Brar a fourni des détails supplémentaires sur les spécifications techniques de cette puce. D’après ses informations, le processeur serait fabriqué par TSMC, leader mondial de la fonderie de semi-conducteurs, utilisant son procédé de fabrication N4P en 4 nanomètres. Cette technologie de pointe permettrait à Xiaomi de se positionner au même niveau que les acteurs majeurs du secteur en termes de finesse de gravure. Notez que cette puce serait l’intégration d’un modem 5G développé par Unisoc.

En termes de performances, les premières estimations sont prometteuses. La puce Xiaomi serait capable d’offrir des performances similaires à celles du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, sorti en 2021. Si ces prévisions se confirment, cela placerait le processeur de Xiaomi dans la catégorie des puces haut de gamme, capables de rivaliser avec les solutions existantes sur le marché.

L’historique de Xiaomi dans le développement de puces

Rappelons que ce n’est pas la première incursion de Xiaomi dans le domaine des puces pour smartphones. En 2017, l’entreprise avait déjà lancé son premier SoC (System on Chip) développé en interne, baptisé Surge S1. Ce processeur avait été intégré dans le smartphone Xiaomi Mi 5c. Cependant, après cette première expérience, Xiaomi n’avait pas poursuivi le développement de puces propriétaires. Les raisons de cet abandon n’ont jamais été officiellement communiquées, mais il est probable que des considérations économiques et techniques aient joué un rôle dans cette décision. Le développement et la production de puces pour smartphones nécessitent des investissements considérables et une expertise pointue.

La décision de Xiaomi de relancer le développement de sa propre puce s’inscrit dans une stratégie plus large afin de renforcer son indépendance technologique. Dans un contexte géopolitique tendu, où les sanctions américaines ont montré la vulnérabilité des entreprises dépendantes de technologies étrangères, la maîtrise de composants clés comme les processeurs devient un enjeu crucial. Ainsi, Xiaomi pourrait mieux contrôler ses coûts de production à long terme et optimiser les performances de ses appareils.

Selon les informations disponibles, Xiaomi prévoit de dévoiler sa nouvelle puce au cours du premier semestre 2025. Ce calendrier laisse à l’entreprise le temps nécessaire pour peaufiner sa technologie et préparer son intégration dans une future gamme de smartphones.