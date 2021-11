Black Friday 2021, un vendredi un peu comme les autres chez Back Market

Le vendredi 26 novembre, c’est le Black Friday 2021 ! Grosses réductions, prix cassés, unboxing, démarques… Bref, ce sera, comme chaque année, la foire aux bons plans (parfois douteux) tous plus alléchants les uns que les autres. Naturellement, c’est le jour que beaucoup choisissent pour offrir ou s’offrir un nouveau smartphone. Mais faut-il vraiment attendre le Black Friday pour acheter un smartphone au meilleur prix ?

Le Black Friday tous les jours…

Si les opérations commerciales d’envergure comme le Black Friday suscitent un tel engouement, c’est surtout parce qu’elles sont très occasionnelles. 24 heures pour faire les meilleures bonnes affaires de toute l’année… il faut avouer que c’est excitant ! Avec des réductions dépassant parfois les 50 % des prix courants, il y a en effet de quoi vous pousser à dégainer la carte bleue.

Mais si on vous disait que vous avez la possibilité de profiter de super bons plans du même type toute l’année…et sans stress ?

Sur Back Market, vous n’avez pas besoin d’attendre le Black Friday pour acheter votre smartphone au meilleur prix. Sur cette place de marché en ligne, vous pouvez en effet faire votre choix parmi une très large sélection de produits reconditionnés vendus entre 20 % et 70 % moins chers que le neuf. Et cela est valable, toute l’année : avant le Black Friday 2021, ce jour-là, mais aussi les jours qui suivront. Pas besoin donc de vous presser non plus.

Pourquoi acheter un smartphone reconditionné le Black Friday 2021 ?

Aujourd’hui, le reconditionné s’impose comme un choix naturel pour des millions d’utilisateurs de produits électroniques en tous genres. En plus du geste eco-friendly qu’il représente, ce choix permet de profiter de plusieurs avantages.

En achetant un smartphone reconditionné sur Back Market, vous avez en effet :

La possibilité d’acheter un smartphone allant du « Stallone » au « Comme Neuf » en faisant d’intéressantes économies à tous les coups ;

Le choix parmi une très large gamme de modèles des plus grandes marques, même les plus récents. Les derniers iPhone 13, iPhone 12 ou encore Galaxy S21 sont déjà disponibles à prix réduits ;

L’assurance d’acheter un appareil en parfait état de marche avec une garantie d’au moins un an ;

La possibilité de payer en plusieurs fois par carte bancaire ou par Paypal ;

La livraison gratuite dans toute la France métropolitaine sous 48 heures.

Comme nous vous le disions, tous ces avantages sont offerts le jour du Black Friday 2021, mais aussi les 364 autres jours de l’année.

Comparez et achetez quand vous voulez

Avec la frénésie des journées de grosses promos comme le Black Friday, nombreux sont les utilisateurs qui se précipitent sur la première « bonne affaire » et regrettent par la suite leur achat. Afin d’éviter cela, Back Market propose un comparateur de smartphones très pratique. Grâce à cet outil en ligne, vous pouvez effectuer des comparatifs entre plusieurs modèles afin de choisir celui qui correspond réellement le mieux à vos attentes.

Et puisque les tarifs proposés sont valables toute l’année, vous pourrez ensuite acheter votre smartphone reconditionné au meilleur prix dès que vous serez prêt, le jour du Black Friday, à la fête des mères, le jour de l’anniversaire de votre conjoint(e) ou n’importe quel autre jour…